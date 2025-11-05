Kołobrzeg: 44-latek odpowie przed sądem m.in. za zgwałcenie dwóch kobiet

Akt oskarżenia przeciwko Jackowi G. skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu. Mężczyzna stanie przed sądem za zgwałcenie dwóch kobiet, spowodowanie u nich lekkich obrażeń ciała i grożenie im śmiercią – przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Kołobrzegu. Jacek G. jest oskarżony o to, że przemocą, uderzając głową o podłogę, bijąc i kopiąc po brzuchu, doprowadził dwie kobiety do obcowania płciowego. Spowodował u nich liczne obrażenia ciała – poinformowała we wtorek prok. Dziadczyk.

44-latek oskarżony jest także o stosowanie gróźb w celu wpłynięcia na świadków i zastraszanie obu pokrzywdzonych kobiet.

– Miał grozić im pozbawieniem życia, jeśli o wszystkim powiadomią organy ścigania – powiedziała prok. Dziadczyk.

W śledztwie Jacek G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna, którego ostatnim miejscem pobytu był Kołobrzeg, działał w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa, dlatego za gwałt grozi mu kara nie do 15 lat pozbawienia wolności, lecz do 22 lat i 6 miesięcy. Jacek G. przebywa w areszcie.

Do popełnienia przestępstw doszło 17 lutego w Kołobrzegu w mieszkaniu jednej z pokrzywdzonych, ponad 60-letniej kobiety. Jacek G. był ich znajomym.

Akt oskarżenia obejmuje także czyny, jakich mężczyzna dopuścił się 31 sierpnia 2024 r. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych.

