Kolizja pociągów w Stargardzie. Zmiany w kursowaniu pociągów

Myślsłem, że to było wcześniej, bo o 9 rano pociąg z Przemyśla do Świnoijścia był w Szczecinie opóźniony 220 minut.

Gruby Zawiadowca

2025-02-11 16:23:06

Kogo teraz ściągnie koalicja 13 grudnia do naprawy kolejnictwa? Chyba lokomotywę Tomek. Do powodzian wysłano Jurka Owsiaka, do chorych wrózbitów z czarodziejską rożdżką a do przedsiebiorców miliardera bo sami nie potrafią nic w rządzie ogarnać