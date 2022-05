Kolizja na ul. Mickiewicza w Szczecinie. Zderzenie kilku aut

Po godz. 17 dziś (21 maja) na ul. Adama Mickiewicza w Szczecinie doszło do kolizji kilku aut.

Jezdnię przed przejściem dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Józefa Poniatowskiego

blokują kia, skoda, mercedes i audi. Najbardziej ucierpiało to ostatnie, bo wjechało przodem w tył mercedesa. Na miejscu jest straż pożarna, karetka i policjanci. Trzy radiowozy zablokowały na jakiś czas przejazd w stronę centrum. Ustalane są okoliczności zdarzenia. Pojazdy stoją na pasie środkowym. Dwa pasy ruchu są już przejezdne.

Jak informuje Paulina Heigel, rzeczniczka z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - w wyniku zdarzenia dwóch mężczyzn w wieku 36 lat zostało lekko rannych. Jeden z nich już został przewieziony do szpitala. Co do drugiego, który uskarżał się na bóle karku, służby nie podjęły jeszcze decyzji -.

