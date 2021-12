typowo

2021-12-01 17:13:54

Niech zgadnę ktoś zaczął zjeżdżać z pasa "rozbiegowego", a drugi z tyłu mu wyskoczył, przyspieszył i został uderzony w bok. Ten cały zjazd z trasy i miejsce do zawracania w stronę mostu długiego jest bardzo niebezpieczny. Długa ciągła linia przy zjeździe jest często przekraczana, tak samo jak ograniczenie prędkości. Krótki odcinek aby zjechać na lewy pas celem zwrócenia i jeszcze tramwaj. Jak powstanie nowy most to to miejsce powinno pójść do przebudowy..