Kolejny etap rewitalizacji kamienicy przy ul. 5 Lipca

Foto: ZBiLK

W kamienicy przy ul. 5 Lipca 17, 17a w Szczecinie w ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap remontu. Odnowiono elewację, wymieniono okna i drzwi. Teraz trwa remont klatek schodowych. Inwestycję realizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Budynek pochodzi z początku XX wieku. Frontowa bryła jest prosta, oparta na rzucie prostokąta. Elewacja posiada symetryczny układ, z główną bramą wejściową. Jeszcze w połowie ubiegłego roku kamienica nie zachwycała swoim wyglądem. Ściany były zabrudzone i pozbawione w wielu miejscach tynku. To się zmieniło.

– W pierwszym etapie odnowiono elewację i odtworzono detale architektoniczne – gzymsy, bonie i elementy dekoracyjne o motywach roślinnych – przypomina Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. – Poza tym wykonano remont drzwi zewnętrznych do klatki nr 17, wymieniono bramę i drzwi wejściowe do budynku. Dodatkowo wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach i w częściach wspólnych, w tym na klatce i w piwnicy. Kolory jasnoszare dobrano w uzgodnieniu z Zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków, tak by podkreślić liczne elementy ozdobne na elewacji.

Teraz budynek zmieni się również wewnątrz. Zakres remontu drugiego etapu obejmuje: wykonanie prac remontowych dwóch klatek schodowych oraz izolację cieplną stropów piwnic i poddasza. Dodatkowo wymieniona będzie instalacja elektryczna w częściach wspólnych wraz z remontem instalacji domofonowej w budynku.

Wykonawcą robót drugiego etapu jest firma Handlowo-Usługowa Geko Wojciech Gryczka z Mierzyna. Koszt remontu wynosi 839 tys. zł brutto. Zakończenie prac planowane jest jesienią tego roku.

(K)