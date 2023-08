Kolejny atak wandali. Tym razem ulica Celna [GALERIA]

Tak wygląda nowa wiata na przystanku przy ul. Celnej. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Wandale dewastują przystankowe wiaty w Szczecinie. Niszczą je na różne sposoby. Do najlżejszych należy naklejanie tzw. wlepek (najczęściej kibiców różnych klubów piłkarskich) oraz naklejanie reklam lub ogłoszeń. Poważniejsze działania to urywanie metalowych części i tłuczenie szyb. Ale dewastacja to również pokrywanie wiat rysunkami bądź napisami.

Najczęściej są niszczone wiaty na przystankach „Orłowska” (Skolwin), „Warszewo” (Warszewo) oraz przystanek „Rondo Reagana” kierunek osiedle Bukowe oraz przystanek „Wernyhory” kierunek Krzekowo. Wiata przy ul. Celnej jeszcze nie została oddana do użytku, a już zdążyła podzielić los innych tego typu obiektów. Czy ze względu na bliskość bulwarów znajdzie się również w rankingu najczęściej dewastowanych?

– Wiatę postawiono stosunkowo niedawno i jeszcze stamtąd nie odjeżdża żaden autobus – mówi Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDTiM. – Kosztów jednego mycia nie jesteśmy w stanie podać, ponieważ mycie wiat mamy w umowie, która jest rozliczana ryczałtowo.

Koszty uzupełnienia szyb w przystankowych wiatach w ub. roku wyniosły ponad 229 tys. zł. Za pieniądze ze wszystkich napraw można by było między innymi ustawić ok. 30 szt. nowych wiat. ©℗

