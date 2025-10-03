Kolejni zatrzymani w sprawie zabójstwa w Policach

Fot. KWP Szczecin

Zatrzymano cztery kolejne osoby podejrzane o to, że pomagały w ukrywaniu się sprawcom zabójstwa w Policach. To trzech mężczyzn i kobieta. Za poplecznictwo grozi od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Do tragedii doszło 3 sierpnia br. nad ranem przy ul. Wyszyńskiego w Policach, w pobliżu sklepu monopolowego. 29-latek został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Mimo udzielenia mu pomocy zmarł w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń.

- W pierwszej kolejności w sprawie zatrzymano trzy osoby w wieku 18, 21 i 45 lat - przypomina policja policka. - Usłyszały one zarzuty poplecznictwa - przestępstwa polegającego na pomaganiu sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Po zdarzeniu za dwoma głównymi podejrzanymi zostały wydane listy gończe. Zaraz po tym mężczyźni zostali zatrzymani. W prokuraturze jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia, drugi z zatrzymanych zarzut za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego skutkiem była śmierć ofiary.

Na początku tego tygodnia policjanci na polecenie prokuratury zatrzymali kolejne cztery osoby, podejrzane o pomoc w ukryciu zabójców. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w sprawie mimo tego, że wiedzieli o okolicznościach zbrodni, pomagali sprawcom w ukrywaniu się przed organami ścigania, bądź udostępnili lub ukrywali narzędzia mogące służyć w popełnieniu przestępstwa.

