Kolejne zatrzymania w sprawie zhakowania SPP

Kolejne osoby zostały zatrzymane w głośnej sprawie zhakowania systemu Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie. Według służb mają one na koncie też inne przestępstwa.
W kwietniu 2024 roku spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne poinformowała, że ktoś zmienił numer konta, na który przelewają pieniądze kierowcy ukarani w SPP. Potencjalnie na konta oszustów mogło wpłynąć 72,9 tys. zł. Według informacji służb z ub. roku w sprawie SPP pieniądze mogły zostać wyłudzone od 274 osób.
Pierwszych podejrzanych zatrzymano w połowie w ub. roku.
Na tym sprawa się jednak nie skończyła.
W nowym komunikacie prokuratury przeczytamy: „W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie nadzorowane jest śledztwo prowadzone przez policjantów z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZP) przeciwko osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przełamywanie zabezpieczeń informatycznych i wyłudzanie pieniędzy za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania, a także nielegalne pozyskiwanie loginów i haseł szeregu osób, umożliwiających dokonywanie oszustw pożyczkowych.”.
Policja ujęła 5 osób. Zostały oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy.
Prokurator uznał, że w tej sprawie areszt nie jest konieczny. Oskarżeni mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
Obecnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 14 osobom. Grozi im kara do 10 lat więzienia. ©℗
(as)