Kolejne zatrzymania w sprawie zhakowania SPP

Śledztwo w sprawie cyberprzestępców nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Fot. Archiwum

Kolejne osoby zostały zatrzymane w głośnej sprawie zhakowania systemu Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie. Według służb mają one na koncie też inne przestępstwa.

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W kwietniu 2024 roku spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne poinformowała, że ktoś zmienił numer konta, na który przelewają pieniądze kierowcy ukarani w SPP. Potencjalnie na konta oszustów mogło wpłynąć 72,9 tys. zł. Według informacji służb z ub. roku w sprawie SPP pieniądze mogły zostać wyłudzone od 274 osób.

Pierwszych podejrzanych zatrzymano w połowie w ub. roku.

Na tym sprawa się jednak nie skończyła.

W nowym komunikacie prokuratury przeczytamy: „W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie nadzorowane jest śledztwo prowadzone przez policjantów z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZP) przeciwko osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przełamywanie zabezpieczeń informatycznych i wyłudzanie pieniędzy za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania, a także nielegalne pozyskiwanie loginów i haseł szeregu osób, umożliwiających dokonywanie oszustw pożyczkowych.”.

Policja ujęła 5 osób. Zostały oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy.

Prokurator uznał, że w tej sprawie areszt nie jest konieczny. Oskarżeni mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Obecnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 14 osobom. Grozi im kara do 10 lat więzienia. ©℗

(as)

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