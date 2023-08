Kolejne poprawki w alei Jana Pawła II nie od czwartku a od poniedziałku

Tak zarządza miastem koalicja Platformy z Krzystkiem. Za co się zabieram to popsują.

Patron ci przeszkadza ? Armi czerwonej byla by dla ciebie odpowiedniejsza? Jak juz coś piszesz to pisz na temat.

Alicja

2023-08-24 14:20:46

Czy w ciecinie zarządzanym przez człowieka, który jak ci z PIS chyba uważa że władza to ja i czerpie radochę ze swoich nieprzemyślanych decyzji, cokolwiek będzie zrobione porządnie czyli bez poprawek? Czyżby faktycznie czerpał natchnienie z obecnie rządzących z wawki, bo czego sie nie tknie to katastrofa. Najbardziej lubię jego tłumaczenia odnośnie drzew...przecież są na gwarancji. To jest hit, czy on wie, że zasuszonego drzewa nie da się naprawić i trzeba posadzić nowe, które...