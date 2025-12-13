Kolejne hybrydy dla Szczecina. Wyrównana walka o kontrakt

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” wybrało ofertę firmy Solaris Bus & Coach w przetargu na dostawę sześciu niskopodłogowych autobusów dwuczłonowych z napędem mild hybrid, z prawem opcji na zakup kolejnych sześciu pojazdów.

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców: MAN Truck & Bus Polska oraz Solaris Bus & Coach. Oferta MAN-a opiewała na 17 918 640 zł za sześć autobusów (35 837 280 zł z opcją), natomiast Solaris zaproponował cenę 17 866 980 zł (35 733 960 zł z opcją). Oferty oceniano według czterech kryteriów: ceny (60 proc.), liczby miejsc pasażerskich (10 proc.), długości gwarancji (20 proc.) oraz zużycia paliwa (10 proc.).

W końcowej punktacji Solaris uzyskał maksymalne 100 punktów, a MAN – 99,83 pkt. O wyborze zdecydowała minimalnie niższa cena, ponieważ w pozostałych kryteriach obaj producenci otrzymali identyczną liczbę punktów.

Zamawiane autobusy będą miały długość od 17,5 do 18,1 metra i pomieszczą co najmniej 130 pasażerów, w tym minimum 40 na miejscach siedzących. Pojazdy zostaną wyposażone w sześciocylindrowy silnik wysokoprężny wspomagany modułem hybrydowym w postaci dodatkowego silnika elektrycznego. Standardem będą m.in. klimatyzacja, oświetlenie LED, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (co najmniej dziewięć kamer), urządzenia do zliczania potoków pasażerskich oraz cztery podwójne ładowarki USB dostępne w przestrzeni pasażerskiej.

MAN Truck & Bus Polska ma 10 dni na ewentualne złożenie odwołania od decyzji komisji przetargowej. Jeśli do tego nie dojdzie, SPA Klonowica podpisze umowę z firmą Solaris. Termin związania ofertą upływa 9 lutego 2026 roku. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał maksymalnie 550 dni od dnia zawarcia umowy. Obecnie spółka dysponuje flotą 104 autobusów, w tym 16 elektrycznych. Trwa także odbiór techniczny kolejnych 14 pojazdów elektrycznych.

