Kolejarz pęka. Szalik i czapka mu nie pomogą...

Kolejarz pęka… Czy szalik i czapka mu pomogą? Rzeźba ustawiona przed dworcem Szczecin Główny Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Czy szczecińska rzeźba kolejarza przetrwa kolejną zimę? Ktoś – zapewne w trosce o monument – założył kolejarzowi, który wita podróżnych przed budynkiem dworca Szczecin Główny, czapkę i szalik. Magistrat zapowiadał remont rzeźby już pod koniec 2024 roku. Zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski podał wtedy informację, że w budżecie miasta zarezerwowano środki na renowację.

Renowacja miała zostać przeprowadzona wiosną 2025 roku. Rzeźba nadal jednak niszczeje. Obecnie urzędnicy informują, że remont zostanie zrealizowany na koszt ubezpieczyciela. Terminu wykonania prac nie podają. Na powierzchni rzeźby widać wyraźne spękania, odpryski i ślady erozji.

Pomnik został wykonany z materiału imitującego kamień. Stanął przed Dworcem Głównym w Szczecinie w latach sześćdziesiątych XX w. Jest dziełem rzeźbiarza Ryszarda Chachulskiego. W opinii ekspertów, kolejarz jest jedną z najlepszych i najcenniejszych rzeźb stojących w przestrzeni publicznej Szczecina. ©℗

