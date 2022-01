Kolej usuwa awarie po orkanie. Autobusy zamiast pociągów

Przepraszam, zastosowałem mylący skrót myślowy. Chodziło o uwolnienie węgla z formy kopalnej pod ziemią do gazowej (CO2) do atmosfery.

Ocieplenie przyśpieszyło w stopniu niewidzianym nigdy wcześniej w historii, to po pierwsze. Po drugie, istnieją jednoznaczne dowody, że za tempo ocieplenia odpowiadają ludzie - nigdy wcześniej nie było takiej emisji CO2 spod ziemi do atmosfery. Po trzecie, owszem, ocieplenia były wcześniej, ale to może wykończyć całą naszą cywilizację. Piszesz się na takie zbiorowe samobójstwo?

Ziemskie cykle

cóż 2022-01-31 08:54:51 Bokiem nam wychodzi to ocieplenie klimatu. Jeszcze więcej węgla, to niedługo się zmiany klimatyczne będą tak głębokie, że się nie pozbieramy. ----Kto w takim razie odpowiada że Europa była kuta lodem/lodowcami? Ocieplenie tak jest ale ono postępuję od tysięcy lat! Chyba w XVI - XVII wieku można było zimą przedostać się po zamarzniętym Bałtyku do Szwecji. Ziemianie odpowiadają za niewielki procent ocieplenia. To co się dzieje na Ziemi to nic innego jak kolejny cykl