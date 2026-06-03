Kogo obarczono winą? Bez darmowych parkingów dla wszystkich krwiodawców

Osoby, które otrzymały bezpłatne karty parkingowe na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowają swoje uprawnienia do końca okresu ważności dokumentu.

Radni i zarząd gminy przyznali się do wizerunkowej wpadki i wycofali się z „szerokiego” wsparcia dla krwiodawców w Świnoujściu. Wcześniej całą Polskę obiegła informacja, że nadmorska miejscowość wprowadziła nietypowe ulgi dla wszystkich nawet jednorazowych donatorów krwi.

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Ulga miała dotyczyć możliwości darmowego parkowania. Szybko okazało się, że radni pomylili się przy tworzeniu uchwały i zamiast Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi wpisali „zwykłych” HDK. Mało tego, nie dopisano również, że ma chodzić tylko o świnoujścian i w ten sposób przez kilka tygodni darmową kartę na parkowanie w kurorcie mogli wyrabiać krwiodawcy z całej polski. Dość powiedział magistrat, licząc straty i przygotowując odpowiednie zmiany. Radni przyjęli nowe przepisy dotyczące ulg dla honorowych dawców krwi w komunikacji miejskiej i Strefie Płatnego Parkowania.

Nowa uchwała ujednolica zasady obowiązujące w obu przypadkach. Po dyskusji podczas sesji Rady Miasta radni przegłosowali nowe regulaminy. Oznacza to, że z bezpłatnych przejazdów autobusami i darmowego parkowania będą mogły korzystać te same grupy mieszkańców. Uprawnienia zachowają Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, czyli kobiety, które oddały co najmniej 5 litrów krwi, oraz mężczyźni z wynikiem minimum 6 litrów. Z ulg będą mogli korzystać także zasłużeni dawcy szpiku. Warunkiem jest posiadanie Karty Wyspiarza lub Karty Wyspiarza Seniora.

Z dyskusji radnych można było wysnuć porażający wniosek. Okazało się, że głównie „winni” zmian są… krwiodawcy. I nie chodzi o to, że w ogóle istnieją. Jak twierdziła choćby radna Elżbieta Jabłońska z KO, miała mieć kontakt krwiodawcami, którzy narzekali, że ich dziesiątki oddanych litrów są teraz mniej warte niż jedna donacja. Zmiana odbierająca możliwość darmowego parkowania wszystkim krwiodawcom ma tych zasłużonych krwiodawców wyróżniać. Nowe regulacje mają uporządkować system ulg i wprowadzić jednolite kryteria zarówno dla komunikacji miejskiej, jak i strefy płatnego parkowania. I na koniec najważniejsza informacja. Osoby, które otrzymały już bezpłatne karty parkingowe na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowają swoje uprawnienia do końca okresu ważności dokumentu. ©℗

Tekst i fot. (km)

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