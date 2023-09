Kobieta z psem wpadła do Odry

Akcja służb nad Odrą w Szczecinie. Do wody wpadła kobieta z psem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 25 września ok. godz. 19 pod wiaduktem kolejowym przy ul. Kolumba w Szczecinie.

Na miejsce dotarli WOPR, policja, pogotowie i straż pożarna.

- Nietrzeźwa kobieta, która szła z psem, potknęła się i wpadła do wody - relacjonuje mł. asp. Paweł Pankau z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Została z niej wyciągnięta, pies również. Panią przewieziono do szpitala, psu nic się nie stało.

(K)

Fot. Czytelnik