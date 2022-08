Kłopoty co najmniej do środy. Podmyło asfalt na ważnym skrzyżowaniu

Od rana ekipy szczecińskiego ZWiK pracują w okolicach stacji benzynowej w al. Wojska Polskiego. Dokładnie na prawoskręcie w ul. Unii Lubelskiej dla jadących od strony ronda Olszewskiego.

- Doszło tam do podmycia asfaltu z powodu awarii kanalizacji - tłumaczy Tomasz Makowski, rzecznik ZWiK. - Postaramy się usunąć tę awarię najszybciej jak to będzie możliwe, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić kiedy zakończą się utrudnienia.

Prawdopodobnie doszło do awarii jednego z kanalików deszczowych, czego konsekwencją było podmycie jezdni. Od rana ZWiK wprowadził tymczasową organizację ruchu i przystąpił do kucia asfaltu. Prace mogą się zakończyć najwcześniej w środę.

