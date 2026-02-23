Kłopoty Agnieszki R. Znana Kołobrzeżanka stanie przed sądem za oszustwa finansowe

Fot. Arleta Nalewajko

Akt oskarżenia w sprawie Agnieszki R. trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Kobieta według śledczych pożyczyła od 14 poszkodowanych ponad 102 tys. zł, a zaciągniętych zobowiązań nie spłacała. Jeśli jej wina zostanie udowodniona, sportsmenka może spędzić za kratami od 6 miesięcy do 8 lat.

Przez lata była dumą Kołobrzegu, w którym urodziła się w 1974 r. Jest absolwentką mieszczącego się tu I Liceum Ogólnokształcącego. Gdy miała 15 lat, rozpoczęła swoją przygodę ze sztukami walki, trenując kick-boxing. Jako niespełna 16-latka została mistrzynią Polski w tej dziedzinie. Potem była wicemistrzynią Europy i mistrzynią świata seniorek. Mając 20 lat, została zawodową mistrzynią świata w kick-boxingu. Następnie sięgnęła po tytuły mistrzowskie w boksie zawodowym. Potem dała się poznać jako aktorka i uczestniczka programu Taniec z Gwiazdami. Prowadziła też blok sportowy w programie Dzień Dobry TVN oraz współpracowała z TVP. Była współprowadzącą program TVN Turbo MMAster. W swoim dorobku ma także udział w reality show Agent – Gwiazdy. Jej twarz można było zobaczyć również w filmie „Botoks” Patryka Vegi.

Teraz prokuratura postawiła jej 13 zarzutów związanych z wyłudzaniem pieniędzy. Sprawa wyszła na jaw za pośrednictwem polsatowskiego programu „Interwencja”. Przedstawiono w nim kobiety, w tym dawną przyjaciółkę, które zarzucały sportsmence nieuczciwość. Chodziło o jej twierdzenia mówiące o oczekiwanej pomocy w związku z chorobą kręgosłupa. Założono nawet internetową zbiórkę charytatywną. Po emisji programu część osób chciała wycofać się z przekazanych środków, ale okazało się to niemożliwe. Agnieszka R. zapowiadała przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie, kwestionując wysokość pożyczanych sum. Miała przy tym żal do autorów programu o stawianie jej w niekorzystnym świetle. Deklarowała, że pieniądze odda. Nic z tego nie wyszło. Wszystkie stawiane jej zarzuty zostały sklasyfikowane, jak wspomnieliśmy, jako oszustwa finansowe. ©℗

