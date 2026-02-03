Klinika ortopedii wstrzymuje planowe przyjęcia

Szpital przy ul. Unii Lubelskiej: "Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu znajduje się obecnie pod bardzo dużym obciążeniem". Fot. SPK nr 1

Klinika ortopedii w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie wstrzymuje planowe przyjęcia. Placówka tłumaczy, że musi to zrobić ze względu na radykalny wzrost nagłych przypadków. Z powodu szklanki na ulicach i chodnikach Szczecina przewraca się i łamie kości tak wiele ludzi, że ortopedzi nie nadążają z zabiegami.

Szpital ogłosił w mediach społecznościowych, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych oraz gwałtownego wzrostu liczby pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym z powodu urazów kończyn dolnych i górnych Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu znajduje się obecnie pod bardzo dużym obciążeniem. Dlatego: "Zostaliśmy zmuszeni do czasowego wstrzymania przyjęć planowych (dot. dorosłych) – do odwołania".

- Staraliśmy się przez ostatni tydzień sprostać wyzwaniom, jakie postawiła przed nami aura. O ile oddelegowanie dodatkowych ortopedów i specjalistów na szpitalny oddział ratunkowy pozwoliło stosunkowo sprawnie udrożnić procedurę przyjmowania i zaopatrywania pacjentów na miejscu, o tyle doszło do kumulacji pacjentów w klinice ortopedii - tłumaczy w rozmowie z "Kurierem" Magdalena Knop, rzecznik prasowa Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej. - Oznacza to, że jeśli jednego dnia trafiało do nas 20 pacjentów wymagających przeprowadzenia operacji z powodu doznanego urazu ortopedycznego, to oczywistym jest, że nie sposób tego zrobić jednoczasowo. Dlatego wprowadziliśmy, można powiedzieć, procedurę triażu, tym razem w klinice. Najpilniejsze przypadki operowane są do razu. Te lżejsze są zaopatrywane i ustalane są przyjęcia w następnych dniach. Zmuszeni zostaliśmy czasowo wstrzymać przyjęcia planowe. Pacjenci są sukcesywnie informowani przez personel. Apelujemy, żeby odbierać lub oddzwaniać na numery nieznane. Wyznaczamy konkretne terminy ponownego przyjęcia. Liczymy na to, że sytuacja pozwoli te terminy przyspieszać.

Szpital deklaruje, że pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia są przyjmowani bez zmian. Świadczenia dla pacjentów onkologicznych realizowane są na dotychczasowych zasadach.

Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, informuje, że od 26 stycznia - gdy pogoda w Szczecinie się załamała - do wtorku na terenie Szczecina odnotowano 74 "zadysponowań" do osób poszkodowanych w wyniku upadku na lodzie.

Jak przekazała nam Paulina Heigel, rzecznik prasowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym działa dyspozytornia medyczna, 29 stycznia okazało się, że jest za mało karetek, i do jednego ze zdarzeń trzeba było wysłać ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. ©℗

