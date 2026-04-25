Sobota, 25 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Kładka na Kępę Parnicką także dla służb ratunkowych

Data publikacji: 25 kwietnia 2026 r. 11:35
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie  

Planowana kładka pieszo-rowerowa między Dworcem Głównym a Kępą Parnicką będzie dostępna nie tylko dla pieszych i rowerzystów, ale także dla pojazdów służb ratunkowych. To efekt rozmów z Wodami Polskimi.

REKLAMA

Planowana kładka pieszo-rowerowa ma zapewnić wygodne i bezpośrednie połączenie Dworca Głównego z wyspą Kępa Parnicka, znacząco poprawiając dostępność tego obszaru dla pieszych i rowerzystów. Jest to element większego przedsięwzięcia związanego z przebudową układu drogowego na Kępie Parnickiej wraz z budową nowego mostu nad Odrą Zachodnią.

Fot. Dariusz Gorajski

 - W wyniku spotkania przedstawicieli Szczecińskich Inwestycji Miejskich z Wodami Polskimi podjęte zostały ustalenia, że planowana kładka pieszo-rowerowa będzie miała parametry umożliwiające przejazd pojazdów służb ratunkowych - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - To ważne ustalenie, za które dziękujemy przedstawicielom Wód Polskich, ponieważ wpłynie ono zarówno na funkcjonalność obiektu oraz poprawi możliwości reagowania w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji na terenie wyspy.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. (K)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA