Kładka na Kępę Parnicką także dla służb ratunkowych

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Planowana kładka pieszo-rowerowa między Dworcem Głównym a Kępą Parnicką będzie dostępna nie tylko dla pieszych i rowerzystów, ale także dla pojazdów służb ratunkowych. To efekt rozmów z Wodami Polskimi.

Planowana kładka pieszo-rowerowa ma zapewnić wygodne i bezpośrednie połączenie Dworca Głównego z wyspą Kępa Parnicka, znacząco poprawiając dostępność tego obszaru dla pieszych i rowerzystów. Jest to element większego przedsięwzięcia związanego z przebudową układu drogowego na Kępie Parnickiej wraz z budową nowego mostu nad Odrą Zachodnią.

- W wyniku spotkania przedstawicieli Szczecińskich Inwestycji Miejskich z Wodami Polskimi podjęte zostały ustalenia, że planowana kładka pieszo-rowerowa będzie miała parametry umożliwiające przejazd pojazdów służb ratunkowych - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - To ważne ustalenie, za które dziękujemy przedstawicielom Wód Polskich, ponieważ wpłynie ono zarówno na funkcjonalność obiektu oraz poprawi możliwości reagowania w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji na terenie wyspy.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. (K)

