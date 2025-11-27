Kim jesteśmy? Debata na temat tożsamości mieszkańców powiatu polickiego

Od wiosny br. na łamach „Kuriera Szczecińskiego” cyklicznie ukazywały się wspomnienia mieszkańców podszczecińskich miejscowości. Teksty były przygotowywane przez Monikę Kołacz ze Stowarzyszenia „Historie Lokalne”, na podstawie rozmów z mieszkańcami Lubieszyna, Dobrej, Brzózek, Nowego Warpna, Polic, Pilchowa, Smolęcina i Siadła Dolnego. Wszystko odbywało się w ramach projektu pt. „Kim jesteśmy?”. Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie debata z udziałem zaproszonych gości, na co dzień mających do czynienia z tożsamością lokalną.
Inicjatorka projektu uznała, że 80 lat, jakie upłynęło od zakończenia II wojny światowej i przyłączenia ziem zachodnich do Polski, to wystarczający czas, aby ludzie żyjący na terenie powiatu polickiego ze spokojem i dystansem zastanowili się, czy tworzą wspólnotę, jacy są, dokąd zmierzają i - tytułowe kim są? Udział w spotkaniu wezmą: prof. Krzysztof Wasilewski – kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, Rafał Roguszka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, Jacek Stasiak – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiego „Skarb” oraz starosta policki, dr Shivan Fate. Debatę poprowadzi Kamila Krężel z Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu „Przełomy”.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 28 listopada, o godz. 17, w Muzeum Historycznym – mieszczącym się w bunkrze na terenie dawnej Fabryki Benzyny Syntetycznej Hydrierwerke Pölitz, przy ul. Licealna 1, Police.
(mok)