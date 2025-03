Kierowcy i pasażerowie wściekli, magistrat reaguje

Od minionego piątku mieszkańcy Polic i północnych dzielnic miasta są niemal odcięci komunikacyjnie od centrum Szczecina. Utrudnienia oraz korki, w jakich tkwią i kierowcy, i pasażerowie komunikacji miejskiej w związku z przebudową przejazdu kolejowego na ul. Lipowej, powodują ogromną irytację.



Od kilku dni autobusy np. linii 107 mają nawet godzinne opóźnienia, z tego powodu niektóre kursy są anulowane. W efekcie pasażerowie spóźniają się do pracy, szkoły, lekarza, a do tego podróżują w niekomfortowych warunkach (autobusy są przepełnione, a podróż nimi trwa dużo dłużej). Czy naprawdę nie można tego, na czas wyłączenia drogi przez Gocław, lepiej zorganizować? - pytali szczecinianie. Kierowcy na naszych łamach postulowali, by wprowadzić tam pomoc w kierowaniu ruchem.

- Choćby na czas największego jego natężenia, czyli rano w godz. 7-9 i po południu między godz. 16 i 17 - mówił pan Mirosław, dla którego droga do pracy stała się drogą przez mękę. - Bardzo trudno jest wjechać na ul. Pokoju w kierunku miasta i w kierunku Polic. Można liczyć tylko na życzliwość kierowców, którzy wzajemnie się przepuszczają, a z tym bywa różnie. Przydałaby się fachowa pomoc.

Inna nasza Czytelniczka skarżyła się, że dzwoniła w tej sprawie do magistratu, ale bez efektu. - Mąż od ul. Polickiej do Nehringa jechał od godz. 7.02 do 7.54 - mówiła we wtorek. - Odcięli jedną trzecią Szczecina, rozumiem remonty, ale miasto powinno znaleźć jakieś rozwiązanie. Czy nie można wyznaczyć kogoś do sterowania tam ruchem?

Okazuje się, że można.

- Mając na uwadze utrudnienia na ul. Bogumińskiej, Szosa Polska, Pokoju i Nehringa wynikające z prac przy przebudowie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lipowej od dziś zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników na skrzyżowaniu Szosa Polska - Nehringa oraz Bogumińska - Pokoju w dni powszednie w godz. 6:30-9:00 oraz 14:30-17:00 - poinformował we wtorek po południu mediach społecznościowych Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta miasta. - Będziemy się przyglądać sytuacji. W razie konieczności z ww. skrzyżowań ręczne kierowanie ruchem możemy zamienić na inne skrzyżowania, chociaż obecnie najciężej jest wyjechać z ul. Nehringa w ul. Szosa Polska.

Wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem ma przyczynić się do swobodniejszego wyjazdu z dróg podporządkowanych w ciąg dróg głównych.

(K)