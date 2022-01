Kierowca bmw ustanowił swoisty rekord. Mandat po nowemu

Policjanci z koszalińskiej drogówki nałożyli mandat na bezmyślnego kierowcę bmw. Nie był on byle jaki, bo opiewał na kwotę 2 tys. zł. To pokłosie wprowadzonych z początkiem stycznia nowych przepisów zwiększających wysokość nakładanych mandatów karnych.

26-latek, o którym mowa, przekroczył w terenie zabudowanym dozwoloną prędkość o 64 kilometry na godzinę. Wątpliwy wyczyn miał miejsce w sobotę na ul. Gnieźnieńskiej, tuż przed rondem Solidarności. Policyjny radar wykazał, że bmw jechało z prędkością 114 kilometrów na godzinę. Jego kierowca poza dotkliwością związaną z samym mandatem, stracił także na 3 miesiące prawo jazdy.

- Takie stawki mandatów to efekt nowych przepisów drogowych, które weszły w życie w tym roku. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach i utemperowanie kierowców, którzy przez niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego powodują niebezpieczne sytuacje na drodze, które mogą prowadzić nawet do tych najtragiczniejszych zdarzeń – podkreślają koszalińscy policjanci pokazując mandat, opiewający na niecodzienną dotychczas kwotę.©℗

(pw)