Kiedyś to były zimy!

Niezwykłe jak zniszczono ci zdolność do logicznego myślenia i implantowano propagandę. Wtedy nie było 9 miliardów ale 6 miliardów tylko że te 6 miliardów zanieczyszczały planetę bardziej niż teraz 9 bo przyrost naturalny w bogatych krajach jest ujemny. Ludzkość w tej chwili zużywa mniej energii w przeliczeniu na głowę niż wtedy a co do zanieczyszczeń... Kiedyś drobiny sadzy fruwały w powietrzu, wtedy byly parowozy na Szczecin Główny, obok pracowała gazownia produkująca gaz z węgla kamiennego.

Miałem to nieszczęście, że jesienią 1978 zgarnęli mnie do armii. Pamiętam, że jeździliśmy odśnieżać Port Centralny. Kolej zapewniała nam ciepłe posiłki. Ich grochówka z wkładką, a właściwie z wkładą, nie ustępowała w niczym wojskowej, a nawet, może była lepsza.

wtedy nie bylo na swiecie prawie 9 miliardow ludzi i klimat i srodowisko nie było tak zdewastowane, zaraz sie odezwa denialisci klimatyczni i beda bredzic o tym ze jest mroz kilka dni i ze zima jak kiedys, pogoda to nie klimat a temperatura co roku rosnie ,za kilka-kilkanascie lat kolejne wojny beda o wode i dostep do niej a miliony uchodzcow klimatycznych z poludnia tu przyjada, ciekawe co wtedy denialisci beda bredzic pewnie ze spizeg !