Kiedy ruszy sezon w Świnoujściu?

Świnoujście zapowiedziało, że start sezonu nastąpi 22 czerwca. Fot. Sylwia DUDEK

Miasto Świnoujście podało oficjalną datę startu sezonu. Dlaczego ta data jest ważna? Zazwyczaj oznaczała, że na miejskich plażach pojawiali się już ratownicy ze sprzętem i można było rozpocząć wakacyjne bezpieczne plażowanie. „Błękitna flaga” ma zatrzepotać nad kąpieliskami jeszcze przed końcem roku szkolnego.

Ratownicy na nadmorskiej plaży to klucz do dobrego wypoczynku. Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo, a tego nad wodą nigdy za wiele. Plaż w tym miejscu będzie strzegło kilkudziesięciu ratowników, na wyposażeniu mają łodzie, skutery wodne i mnóstwo energii.

Ponadto ratownicy w Świnoujściu dysponują specjalistycznym sprzętem dla osób z niepełnosprawnościami tj. wózkiem typu amfibia, który umożliwia kąpiel w morzu, a kąpiel taka odbywać się może tylko w towarzystwie ratownika.

Oficjalny start sezonu Świnoujście zaplanowało na niedzielę, 22 czerwca, czyli około tygodnia szybciej niż zazwyczaj.

– Przygotowania do niego już ruszyły – informuje Beata Olszewska z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych urzędu w Świnoujściu. - Obecne koszty przygotowania do sezonu to koszt 45 000 złotych, chodzi o zakupy i usługi związane z wyposażeniem oraz naprawami sprzętu.

To znacznie mniej niż w ubiegłym roku. Wtedy koszty związane z przygotowaniem do sezonu wyniosły ponad 141 tysięcy złotych. Jak ustaliliśmy, w związku ze startem sezonu miasto nie planuje żadnych większych wydarzeń.

- Nie ma na razie planów związanych z uroczystą imprezą, eventem związanym z otwarciem sezonu – informuje B. Olszewska.

Plaża w Świnoujściu brylowała w ubiegłorocznych rankingach. Między innymi została dostrzeżona przez „Magazyn Travelist”, gdzie zajęła 1. miejsce w kategorii najlepsza plaża, a także wygrała w plebiscycie na najlepsze miejsce dla miłośników romantycznych ujęć. Co ważne, ranking przygotowywali sami plażowicze. ©℗

(km)