Kawa za skarpety w Coffee Point

„Rzuć skarpetą – oddam kawą” to hasło akcji charytatywnej, jaką przygotowali właściciele kawiarni Coffee Point w Szczecinie. To trzecie i ostatnie tego typu wydarzenie w klimatycznym lokalu przy ulicy Staromiejskiej. Coffee Point bowiem kończy swoją działalność.

– Na decyzję o zamknięciu kawiarni miała wpływ przede wszystkim pandemia i związany z nią lockdown. Lokal właściwie od roku nie funkcjonował – mówi w rozmowie z „Kurierem” Monika Kopczyńska, właścicielka. – Przez siedem lat prowadziliśmy miejsce z dobrą energią, pyszną kawą i domowym ciastem.

Właściciele Coffee Point chcą jednak, aby pożegnanie z klientami i ludźmi, którzy tworzyli niepowtarzalną atmosferę kawiarni przy ulicy Staromiejskiej, miało szczególny charakter. Od czwartku do soboty każdy, kto przyniesie ciepłe skarpety lub bieliznę dla ludzi w kryzysie bezdomności, zostanie poczęstowany kawą i ciastem. – Każdy otrzyma coś dobrego – zapewnia właścicielka. Akcja „Rzuć skarpetą – oddam kawą” organizowana jest po raz trzeci. Chodzi przede wszystkim o to, aby bezdomni, którzy nie mogą na co dzień prać skarpet, mogli je chociaż zmieniać na czyste. Dary będzie można składać w lokalu w godzinach od 11 do 18 w czwartek i piątek oraz od 11 do 15 w sobotę.

Działalność kawiarni, jak przyznaje M. Kopczyńska, od zawsze miała charakter bardziej społeczny niż biznesowy. Przede wszystkim powstała z pasji i chęci stworzenia wyjątkowego miejsca na mapie Szczecina. Usytuowana na rogu ulic Staromiejskiej i Podgórnej przez lata stała się chętnie odwiedzanym miejscem spotkań. Lokal łączył w sobie przytulny wystrój z historycznymi akcentami, takimi jak fragment starych murów, i biblioteką. „Jestem szczęściarą, bo otrzymałam dużo więcej, niż sama dawałam. Udało nam się wesprzeć różne akcje charytatywne, pomagaliśmy chorym dzieciom, osobom w kryzysie bezdomności, schroniskom dla zwierząt, młodym artystom, studentom” – napisała w mediach społecznościowych M. Kopczyńska. Wsparcia udzielała między innymi osobom potrzebującym w ramach Szczecińskiego Tygodnia Ubogich.

Agata JANKOWSKA