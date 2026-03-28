Katedra odzyskuje blask. Trwa przywracanie jej historycznego charakteru

Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Trwa wymiana okien w szczecińskiej katedrze. Prace obejmują rozbiórkę oszklenia – w tym witraży, a także rozbiórkę ceglanego laskowania i maswerków – ażurowych konstrukcji usztywniających oszklenie. Następnie wszystkie elementy są składane ponownie.

Jak mówią pracownicy firmy wykonującej prace, okna wymagały pilnego remontu z powodu ich złego stanu. Inna, nie mniej ważna sprawa, to temat odtworzenia historycznych elementów – do których należą również okna i witraże – katedry św. Jakuba, która w trakcie II wojny światowej została zniszczona, a potem przez kilka dziesięcioleci, właściwie aż do dnia dzisiejszego – jest odbudowywana. Jednym z elementów planu odtworzenia historycznego wyglądu kościoła jest również wymiana poszycia dachu. Od ubiegłego roku trwają prace polegające na demontażu miedzianej blachy, którą zastępują dachówki.

Trwający właśnie etap remontu świątyni pochłonie w sumie blisko 12 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a także od osób prywatnych.

Przypomnijmy, że wcześniej odtworzono gotycką konstrukcję północnej ściany katedry. ©℗

(CK)

