„Kaszanka” po raz szósty. Akcja na rzecz szczecińskiego hospicjum

Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM. Fot. materiały prasowe

Dwa samochody osobowe i sprzęt medyczny otrzymało Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie – to efekt kolejnej edycji akcji charytatywnej „Kaszanka” organizowanej przez waszyngtońskiego korespondenta stacji RMF FM Pawła Żuchowskiego. Przez 6 lat trwania inicjatywy zebrano ponad 1,2 mln zł.

Dzięki zebranym w czasie akcji „Kaszanka 6.0” pieniądzom udało się zakupić i przekazać do hospicjum stacjonarne koncentratory tlenu oraz dwa samochody osobowe, którymi lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci każdego dnia będą dojeżdżać do małych pacjentów.

– To już szósta edycja zbiórki. Za każdym razem, kiedy ją rozpoczynamy, jest ogromny odzew naszych słuchaczy. Dzisiaj poprzez media społecznościowe napisała do mnie pani z Australii, która słucha radia RMF FM w internecie, z informacją, że przyłączyła się do zbiórki. Każdego roku jest mocne zaangażowanie Polonii amerykańskiej. Ludzie, którzy mieszkają tysiące kilometrów od kraju, chcą pomagać instytucjom w Polsce, które pomagają potrzebującym – mówił Paweł Żuchowski.

– Chciałabym bardzo wszystkim podziękować, że wspieracie nas kolejny rok. To ma dla nas ogromne znaczenie. Samochody, które nam przekazaliście, będą wykorzystywać lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci. Będą każdego dnia pokonywać setki kilometrów. W hospicjum domowym samochód to jedno z podstawowych narzędzi pracy – podkreślała Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Akcja „Kaszanka” rozpoczęła się spontanicznie w 2018 roku. Polski koszykarz grający w USA, Marcin Gortat, w dyskusji z fanami o polskich smakołykach rzucił na Twitterze wyzwanie: „Jak znajdziesz obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem, to dam ci 1000 dolarów”. Na odzew odpowiedział Paweł Żuchowski, amerykański korespondent radia RMF FM. Paweł Żuchowski znalazł chętnego, a pieniądze trafiły na konto Hospicjum. Po apelu dziennikarza kolejne osoby zaczęły wspierać placówkę, w tytule przelewu wpisując „Kaszanka”.

W ciągu sześciu edycji akcji słuchacze wspomogli hospicjum kwotą ponad 1,2 mln zł. W tym czasie placówka otrzymała siedem samochodów i kilkadziesiąt urządzeń medycznych, m.in. respiratory, asystory kaszlu, stacjonarne i przenośne koncentratory tlenu.

(dAs)