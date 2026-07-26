Kaski rowerowe dla uczniów. Bezpiecznie na dwóch kółkach

Pierwsze kaski już trafiły do uczniów.

Do szkół podstawowych w naszym województwie trafią kaski rowerowe dla uczniów klas IV, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową. Do rozdysponowania jest łącznie 2060 kasków. Za ich dystrybucję odpowiada Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

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Kaski trafiły do województwa zachodniopomorskiego 20 lipca. Jako pierwsi otrzymali je uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie. Spotkanie było również okazją do rozmowy o bezpieczeństwie na drodze.

– Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze – podkreślał Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński. – Dlatego warto pamiętać o kasku zawsze wtedy, gdy korzystamy z roweru, hulajnogi czy innego sprzętu do indywidualnego przemieszczania się. Kask chroni głowę w sytuacji upadku, utraty równowagi czy zderzenia i może uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami. Zależy nam na tym, abyście mogli aktywnie spędzać czas i bezpiecznie poruszać się po drogach i ścieżkach rowerowych. Dlatego zachęcamy: korzystajcie z rowerów i hulajnóg, ale zawsze pamiętajcie o bezpieczeństwie i zakładajcie kask.

O zasadach bezpiecznej jazdy na rowerze i znaczeniu noszenia kasku mówił asp. sztab. Artur Lambrych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach:

– Spotykamy się tutaj dlatego, aby opowiedzieć wam, że w tym roku, od czerwca, zmieniły się przepisy. Kaski obowiązują dzieci do lat 16. Musimy korzystać z nich, używając rowerów oraz hulajnóg elektrycznych. Musicie pamiętać, że ten kask może wam ochronić zdrowie, a nawet życie. Dla rodziców informacja jest taka, że to opiekunowie ponoszą konsekwencje, jeżeli ich najbliżsi nie mają kasków. Można za te przewinienia otrzymać grzywnę w postaci mandatu karnego. Rolą opiekunów jest tłumaczyć dzieciom, że to nie tylko wymóg czy obowiązek, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Infrastruktury, realizowanej z inicjatywy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kaski zostaną przekazane szkołom podstawowym na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, dotyczących liczby uczniów klas IV, którym w 2026 roku wydano kartę rowerową.

Zachodniopomorskie szkoły zainteresowane odbiorem kasków mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie KO w Szczecinie. Kaski będą wydawane (do wyczerpania zapasów) zgłoszonym szkołom, które wprowadziły informacje o kartach rowerowych do Systemu Informacji Oświatowej. Informacje dotyczące miejsca i terminu odbioru zostaną przekazane po weryfikacji zgłoszeń.

Akcja ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa rowerzystów oraz obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, korzystające z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. (K)

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