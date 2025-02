Karty, które dają zniżki. Dla rodzin i seniorów

Karty cieszą się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród seniorów. Fot. Sylwia DUDEK

Zachodniopomorska Karta Seniora oraz Zachodniopomorska Karta Rodziny cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku mieszkańcy Pomorza Zachodniego otrzymali 7 504 karty. Dokumenty uprawniają do zakupu tańszych biletów do kina, teatru, opery, instytucji kultury, a także do korzystania ze zniżek w hotelach, lokalach gastronomicznych czy rabatów na zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.

Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny dostępne są od 10 lat. Do tej pory Urząd Marszałkowski wydał w sumie 55 461 kart, w tym 18 637 kart dla wielodzietnych rodzin i 36 824 karty dla seniorów. W roku 2024 wydano 7 504 nowych kart. To o 976 kart więcej niż w roku 2023.

W programie obecnych jest ponad 200 instytucji i firm, a dokumenty uprawniają do zakupu tańszych biletów wstępu do kina, teatru, opery, instytucji kultury, a także do korzystania ze zniżek w hotelach, lokalach gastronomicznych czy rabatów na zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. W bazie są też partnerzy spoza regionu – głównie przedstawiciele branży turystycznej (Giżycko, Białka Tatrzańska, Szklarska Poręba). Karty cieszą się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród seniorów. A to oznacza, że chcą aktywnie spędzać czas, korzystając z oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i społecznej.

Przyznanie karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej samorządu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, np. w urzędzie gminy lub miasta lub w ośrodku pomocy społecznej.

Mieszkańcy Szczecina i Koszalina mogą składać wnioski o wydanie zachodniopomorskich kart za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia.

Zachodniopomorska Karta Seniora oraz Karta Rodziny są ważne wraz z dowodem osobistym. Ich posiadacze mogą korzystać z ciekawej oferty zniżek w całym regionie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dokumenty wydawane są bezterminowo i bezpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek od 60. roku życia. Z kolei Zachodniopomorską Kartę Rodziny mogą otrzymać rodzice z minimum dwojgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dzieci, które otrzymały stypendia naukowe. Karty dostępne są też dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

(K)