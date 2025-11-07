Karol Nawrocki zawetował ustawę o Parku Narodowym Dolnej Odry

Prezydent RP Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Dolnej Odry. To spodziewana decyzja - obóz polityczny, z którego wywodzi się głowa państwa, od początku był sceptyczny wobec tego pomysłu.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, jeden z orędowników utworzenia nowego parku narodowego, napisał w mediach społecznościowych: "Niestety starania mieszkańców naszego województwa zostały zignorowane. Prezydent Polski zdecydował, że unikalne tereny Międzyodrza, siedliska ptaków, torfowiska i rozlewiska nie będą objęte szczególną ochroną. Straciliśmy szansę na rozwój i zachowanie unikalnej przyrody Doliny Dolnej Odry dla kolejnych pokoleń. Przykre jest, że energia mieszkańców, starania samorządów i demokratyczne głosowania przeprowadzone przez radnych zostały przekreślone przez polityczny aparat Warszawy. Prezydenci się zmieniają, a głos większości mieszkańców w demokratycznym kraju powinien zawsze być szanowany i brany pod uwagę."

Inny zwolennik parku narodowego, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej i współlider Zielonych Przemysł Słowik komentuje tak: "Bez zaskoczenia., Nawrocki blokuje powstanie Parku Narodowego Dolnej Odry. Przeciw naturze, przeciw mieszkańcom, ale pod rękę z politycznymi krzykaczami z Gryfina. To nie koniec, to dopiero początek. Doprowadzimy do powstania pierwszego od ćwierć wieku Parku Narodowego".

Stanowisko przeciwników ustawy wyraża wpis szczecińskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego: "Nie będzie żadnego ideologicznego tworu. To jest historyczna decyzja, która stawia Polską Rację Stanu, bezpieczeństwo powodziowe i interesy mieszkańców Gryfina oraz Pomorza Zachodniego ponad ideologicznymi nakazami!".

(as)

