Kandydatury do końca miesiąca. Ambasador Szczecina 2021

Jak dotąd wpłynęło 11 zgłoszeń do tytułu Ambasador Szczecina. Można je jeszcze zgłaszać do końca maja br. Po tym terminie dowiemy się, kto dołączy do prestiżowego grona wybitnych osobowości, instytucji i... jednostek pływających promujących nasze miasto?

- Do 31 maja br., potrwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą - przypomina Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta szczecińskiego ratusza. - Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej w holu sali sesyjnej, przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

(isz)