Kampania, która daje nadzieję. „Drugie życie” zainaugurowane w Szczecinie [GALERIA]

Kampania „Drugie życie” po raz pierwszy rozpoczęła się w Szczecinie.Fot. Dariusz Gorajski

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I ruszyła 18. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Drugie życie”, największej w Polsce inicjatywy edukacyjnej promującej świadome dawstwo narządów. Do tegorocznej odsłony zgłosiło się 30 szkół z Wielkopolski i kilkanaście z województwa zachodniopomorskiego, a kilkaset uczniów rozpoczęło swoją przygodę z edukacją o transplantologii.

REKLAMA

Głównym organizatorem kampanii jest Fresenius Medical Care Polska. Podczas konferencji inaugurującej wydarzenie prezes zarządu firmy dr Jacek Zawierucha podkreślał, że istotą projektu jest rozmowa – prosta, ale odważna.

- Ta kampania służy zaangażowaniu młodzieży w promocję transplantacji. Chcemy zachęcić młodych ludzi do rozmowy w ich środowiskach, w ich rodzinach i otoczeniu o tym, czym jest dawstwo narządów. Chodzi o to, żeby rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Wierzymy, że takie rozmowy popychają do refleksji i świadomej decyzji, nawet jeśli nie przełożą się od razu na wzrost liczby przeszczepów – mówił.

Szkolenie, w którym uczestniczyli dziś uczniowie, obejmuje podstawy medyczne i prawne dotyczące transplantacji, elementy etyczne oraz spotkania z pacjentami po przeszczepach. Młodzież otrzymuje także materiały edukacyjne i deklaracje woli – dokument, który każdy dorosły może nosić przy sobie, wyrażając świadomą zgodę na pobranie narządów po śmierci. Jak tłumaczył Zawierucha, choć w Polsce obowiązuje domniemana zgoda, deklaracja woli często ułatwia lekarzom rozmowę z rodziną potencjalnego dawcy: - Jeżeli bliscy zaczynają się wahać, lekarz może powiedzieć: on chciał, on to podpisał. To drobny gest, ale ma ogromne znaczenie - mówił.

Podczas wydarzenia ważnym elementem okazały się jednak świadectwa osób, których życie odmieniła transplantacja. Wśród gości znalazł się Jan Stępniak, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji, który od 18 lat żyje dzięki przeszczepionej nerce.

- Dializowałem się 13 godzin na dobę przez siedem miesięcy. Gdyby nie transplantacja, nie rozmawialibyśmy dzisiaj. Dostałem szansę, która pozwoliła mi żyć pełnią życia – skończyłem studia, pracuję, podróżuję, uprawiam sport. Pokazuję młodym ludziom, że przeszczep to nie tylko procedura medyczna, to nowe otwarte drzwi – opowiadał. Wspominał również dzień, który odmienił jego los: - 11 kwietnia 2007 roku usłyszałem: jest nerka dla pana. To była podróż w nieznane, ale wiedziałem, że mogę tylko wygrać. Nigdy nie zapomnę, że żyję dzięki decyzji mojej dawczyni i jej rodziny.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 15.12.2025 r.

(dg)

REKLAMA