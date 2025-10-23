Kampania dla profilaktyki. Bo wsparcie daje siłę

Spotkanie otwarte z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem Piersi odbyło się niedawno w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich. Było okazją do rozmowy o nowoczesnych metodach leczenia raka piersi i sile wsparcia: o tym, jak obecność drugiego człowieka potrafi wpływać na przebieg choroby, codzienność i sposób, w jaki myślimy o sobie.

Spotkanie to część kampanii społecznej „Wsparcie daje siłę” realizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie i tutejszy samorząd lekarski. W tej kampanii swoimi historiami o diagnozie, leczeniu, wsparciu otoczenia, opowiadają same kobiety, które pokonały chorobę. Kampania ma prowadzić do wzrostu świadomości onkologicznej w lokalnej społeczności oraz wsparcia kobiet zmagających się z rakiem piersi. A także zachęcić do udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.

Na wiatach przystankowych Szczecina pojawiły się plakaty z głównym hasłem kampanii. Stworzono stronę internetową, na której można poznać m.in. historie bohaterek, znaleźć informacje o badaniach przesiewowych i samobadaniu piersi, karcie DILO, leczeniu raka piersi w ZCO, miejscach wsparcia adresowanych do pacjentek onkologicznych.

– Musimy mieć świadomość, że te plakaty na przystankach autobusowych, że ta strona internetowa to tak naprawdę nośniki tych emocji pozytywnych, które wokół onkologii chcemy zbudować – mówił na spotkaniu Adrian Sikorski, dyrektor ZCO. – Takiej onkologii, której nie należy się bać. Starajmy się patrzeć na tę onkologię jako na dziedzinę, która jest skuteczna i z każdym dniem jeszcze bardziej skuteczna.

Prezes OIL w Szczecinie, Michał Bulsa, podkreślił, że kluczowym elementem kampanii jest ludzkie świadectwo pacjentek, które dowodzi, że raka piersi można pokonać, a wczesna diagnoza zwiększa szanse na wyleczenie.

Dyrektor ZCO zwrócił także uwagę, że profilaktyka to jeden z niewielu obszarów w służbie zdrowia, gdzie nie ma kolejek, co ma zachęcać do niezwłocznego korzystania z badań. ©℗

