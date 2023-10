Kamienica w centrum (uwagi). Dwa spotkania w ŚRODKU

W październiku ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki i Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” zapraszają na dwa spotkania poświęcone kamienicom. Fot. Pelikan Photography

O tym, jak zabrać się za remont konserwatorski zabytkowej kamienicy i jak prowadzić biznes w takim miejscu, opowiadać będą goście spotkań w ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim. Do rozmów zaproszono ekspertów w dziedzinie.

Zabytkowe kamienice to dominujący element śródmiejskiego pejzażu Szczecina. Coraz częściej kuszą osoby zainteresowane działalnością kulturową lub biznesową. Zachwycają ornamentami, a czasem straszą złym stanem technicznym. W październiku ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki i Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” zapraszają na dwa spotkania, które poświęcone będą właśnie kamienicom.

Pierwsze z nich, pod hasłem „Jak ugryźć zabytek? (Prawie) wszystko o remoncie zabytkowej kamienicy”. Będzie można się dowiedzieć m.in., jak i gdzie sprawdzić, czy kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, czy może w rejestrze zabytków, i jakie ma to konsekwencje.

– To spotkanie to dobra okazja, by sprawdzić, czy wspólnota mieszkaniowa może liczyć na dofinansowanie remontu zabytkowej kamienicy i jak wygląda procedura ubiegania się o środki, a także czy nowy kolor elewacji powinien być konsultowany z miejskim konserwatorem zabytków – zapowiadają organizatorzy. – Opowiadać o tym będą specjaliści: Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków, Elwira Wolender, główny specjalista w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków i Mateusz Trzciński, podinspektor w Biurze MKZ. Spotkanie odbędzie się w środę 18 października o godz. 18 w ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim przy ul. bł. Królowej Jadwigi 43/u1.

W tym samym miejscu tydzień później (25 października) można spotkać się z Hanią Bezą, twórczynią marki „Szczecińska Beza”, której sklep z bezami znajduje się w kamienicy przy ul. Sikorskiego 8 i Moniką Szymanik, znaną jako „Kamienica w lesie” – od kilku lat wraz z mężem prowadzi przy ul. Pocztowej 19 księgarnię połączoną z kawiarnią. Podpowiedzą, jak rozkręcić biznes w zabytkowej kamienicy.

– To doskonała okazja dla wszystkich, którym marzy się lokal w takim miejscu, ale nie mają pomysłu, od czego zacząć szukać tego idealnego własnego miejsca, ile kosztuje wynajem takiej przestrzeni i z czym to się wiąże – przekonują organizatorzy spotkania. – To też możliwość zadania pytań na temat tego, co może pójść nie tak i co należy wiedzieć, zanim zacznie się tę przygodę. Spotkanie rozpocznie się w ŚRODKU o godz. 18.

Spotkania są skierowane do wszystkich osób ze Śródmieścia, które planują lub dopiero rozważają ulokowanie swojego biznesu w kamienicy albo remont takiego budynku. Udział jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy.

(K)