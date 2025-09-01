Poniedziałek, 01 września 2025 r. 
Kajakami z Berlina do Szczecina. W osiem dni pokonali prawie 180 km

Data publikacji: 01 września 2025 r. 14:06
Ostatnia aktualizacja: 01 września 2025 r. 15:05
Kajakami z Berlina do Szczecina. W osiem dni pokonali prawie 180 km
Fot. Centrum Żeglarskie  

Zakończyła się Wyprawa kajakowa z Berlina do Szczecina, której organizatorem było Centrum Żeglarskie. Jej komandorem był instruktor Centrum Żeglarskiego, Piotr Owczarski.

Wyprawa wystartowała z Berlina z okolic Cytadeli Spandau. Potem uczestnicy popłynęli rzeką Havelą, jeziorami berlińskimi, Kanałem Havela-Szczecin, Odrą, Regalicą, na końcu jeziorem Dąbie.

- Pokonali w 8 dni 176 km, przepłynęli także trzema śluzami, w tym cudem techniki - Niderfinow. Tam wraz ze statkami zjechali windą 36 metrów w dół na poziom Odry – opowiada komandor wyprawy, Piotr Owczarski. – Ten spływ nie był łatwy. Pogoda była zmienna. Uczestnicy zmagali się nie tylko z wodą, ale także upałem, silnymi zachodnimi wiatrami, deszczem. Trudny rekompensowały piękne widoki i niezwykła przyroda.

Uczestnikami była głównie młodzież sekcji kajakowej CŻ. Ciekawostką jest to, że było to pierwsze polskie przepłynięcie tej drogi wodnej kajakami. Trasa ta, to część szlaku żeglarskiego Berlin - Szczecin - Bałtyk. Kajakarze płynęli z namiotami, zaopatrzeniem, bagażami i spali tam, gdzie dopłynęli. Portem docelowym wyprawy był Szczecin i przystań Centrum Żeglarskiego. (K)

 

Komentarze

Rafał
2025-09-01 14:20:58
Cholera czemu nic o tym nie wiedziałem? Tak po cichu a chętny byłem.

