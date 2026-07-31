Kacper sprzedaje lemoniadę. Chce uzbierać na basen albo rower

Fot. Agata JANKOWSKA

13-letni Kacper sprzedaje lemoniady w różnych smakach pod salonem fryzjerskim przy ul. Malczewskiego 3 w Szczecinie. Na pomysł sprzedawania napojów na ulicy wpadł razem z mamą i bratem. Oboje zresztą go wspierają. Chłopak chciałby zarobione pieniądze przeznaczyć na swoje potrzeby.

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- Sprzedaję lemoniadę, bo chcę zarobić. Może poszedłbym na jakiś basen za te pieniądze albo kupił nowy rower - zastanawia się chłopiec.

Lemoniadę przyrządzał razem z bratem i mamą od samego rana. Jednak, jak przyznaje, nie jest to ani czasochłonne, ani skomplikowane. Kacper oferuje trzy smaki: cytrynowy, pomarańczowy i arbuzowy. Zapewnia, że będzie sprzedawał lemoniadę również w kolejnych dniach. Cena jednego kubka to jedynie 4 złote.

- Najmniej schodzi cytrynowa, a najczęściej ludzie kupują arbuzową i pomarańczową - mówi Kacper.

Nastolatek zapowiada, że napoje będzie sprzedawał aż do ich wyczerpania. ©℗

(aj)

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