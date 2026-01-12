Już nie Netto Arena Szczecin. Hala przy ul. Szafera z nowym sponsorem

Logo firmy ENEA pojawił się wkrótce na całym obiekcie przy ul. Szafera. Fot. Enea

Szczecińska hala sportowo widowisko-sportowa przy ul. Szafera zyskała nowego sponsora tytularnego. W poniedziałek podpisano trzyletnią umowę z ENEA SA. Tym samym zaplanowane już na ten tydzień wydarzenia kulturalne i sportowe oficjalnie odbywać się będą w ENEA Arenie.

- Cieszę, się że możemy zacząć ten nowy 2026 rok przedstawiając nowego partnera strategicznego naszej hali widowisko-sportowej - firmę ENEA. Od stycznia przez kolejne trzy lata będzie to ENEA Arena - mówił na konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

To trzeci w historii hali partner strategiczny. Pierwszym była Grupa Azoty, a kolejnym przez 7 lat Netto. Umowa z duńską siecią handlową wygasła 3 stycznia. Teraz partnerem będzie ENEA SA. Nowy sponsor, ani przedstawiciele Szczecina nie zdradzili na jaką kwotę opiewa umowa.

- Co do kwoty to powiem tylko, że jest istotnie wyższa niż to co uzyskiwaliśmy ze strony dotychczasowego sponsora - zdradził jedynie Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Z danych operatora hali Żeglugi Szczecińskiej wynika, że rocznie w obiekcie odbywa się około 100 wydarzeń i eventów. Z roku na rok rośnie też liczba odwiedzających obiekt. Jeszcze przed dwoma laty było to około 250 tysięcy osób, w 2024 roku już 290 tysięcy, a rok 2025 ówczesna Netto Arena zakończyła rekordowym wynikiem 320 tysięcy widzów i użytkowników. Tylko w tym tygodniu w zaplanowano tu koncert słynnej orkiestry symfonicznej „Lords of the Sound" i legendarny musical Matro, a w niedzielę mecz Orlen Basket Ligi King Szczecin - Start Lublin.

Jak przyznał dyrektor ds. marketingu ENEA SA. Paweł Rydz liczba imprez odbywająca się w hali jest dla ENEA SA satysfakcjonująca. Firma analizowała możliwość współpracy z innymi obiektami na terenie swojego działa, ale uznała że hala w Szczecinie stanowiła dla marki ENEA najlepszą opcję na długofalowe zaangażowanie. (woj)

