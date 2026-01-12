Poniedziałek, 12 stycznia 2026 r. 
Już nie Netto Arena Szczecin. Hala przy ul. Szafera z nowym sponsorem

Data publikacji: 12 stycznia 2026 r. 13:01
Już nie Netto Arena Szczecin. Hala przy ul. Szafera z nowym sponsorem
Logo firmy ENEA pojawił się wkrótce na całym obiekcie przy ul. Szafera. Fot. Enea  

Szczecińska hala sportowo widowisko-sportowa przy ul. Szafera zyskała nowego sponsora tytularnego. W poniedziałek podpisano trzyletnią umowę z ENEA SA. Tym samym zaplanowane już na ten tydzień wydarzenia kulturalne i sportowe oficjalnie odbywać się będą w ENEA Arenie.

- Cieszę, się że możemy zacząć ten nowy 2026 rok przedstawiając nowego partnera strategicznego naszej hali widowisko-sportowej - firmę ENEA. Od stycznia przez kolejne trzy lata będzie to ENEA Arena - mówił na konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

To trzeci w historii hali partner strategiczny. Pierwszym była Grupa Azoty, a kolejnym przez 7 lat Netto. Umowa z duńską siecią handlową wygasła 3 stycznia. Teraz partnerem będzie ENEA SA. Nowy sponsor, ani przedstawiciele Szczecina nie zdradzili na jaką kwotę opiewa umowa.

- Co do kwoty to powiem tylko, że jest istotnie wyższa niż to co uzyskiwaliśmy ze strony dotychczasowego sponsora - zdradził jedynie Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Z danych operatora hali Żeglugi Szczecińskiej wynika, że rocznie w obiekcie odbywa się około 100 wydarzeń i eventów. Z roku na rok rośnie też liczba odwiedzających obiekt. Jeszcze przed dwoma laty było to około 250 tysięcy osób, w 2024 roku już 290 tysięcy, a rok 2025 ówczesna Netto Arena zakończyła rekordowym wynikiem 320 tysięcy widzów i użytkowników. Tylko w tym tygodniu w zaplanowano tu koncert słynnej orkiestry symfonicznej „Lords of the Sound" i legendarny musical Matro, a w niedzielę mecz Orlen Basket Ligi King Szczecin - Start Lublin.

Jak przyznał dyrektor ds. marketingu ENEA SA. Paweł Rydz liczba imprez odbywająca się w hali jest dla ENEA SA satysfakcjonująca. Firma analizowała możliwość współpracy z innymi obiektami na terenie swojego działa, ale uznała że hala w Szczecinie stanowiła dla marki ENEA najlepszą opcję na długofalowe zaangażowanie. (woj)

Komentarze

Biskup
2026-01-12 15:26:45
Wszystko będzie lepsze od Netto zwanym Getto. Firma która od lat wyzyskuje polaków zatrudniając za minimalną krajowa na smieciowych umowach. Być może to powoli upadek Getto ?!! Do tego jeszcze zakupy u nich to jak grzebanie w smietniku, syf większy niż na skolwinie....
