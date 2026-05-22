JUNAK - kultowa marka ze Szczecina [GALERIA]

Na fasadzie budynku dyrekcji dawnej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO, mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego 184c, odsłonięto uroczyście tablicę nawiązującą do historii kultowego motocykla „Junak” oraz do historii firmy „Stoewer”.

„Junak” był produkowany w Szczecinie w latach 1956–1965. Do dziś jest wymieniany jako jedna z głównych marek jakie powstały w Szczecinie. Odsłonięcia dokonali wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski oraz były pracownik FSM POLMO inż. Mieczysław Walków.

Wydarzenie zainicjował Klub Pojazdów Zabytkowych – Szczecin. W zeszłym roku był on organizatorem przeprowadzonego w Szczecinie Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Motocykla Junak. Odsłonięciu tablicy towarzyszył charakterystyczny gang, czyli odgłos pochodzący z rury wydechowej. Dla wielu warkot silników tych motocykli brzmi jak najładniejsza muzyka – a już na pewno, dla tych, którzy przybyli na uroczystość swoimi jednośladami.

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI

