Jubileusz WTZ w Policach. Ćwierć wieku wsparcia i rozwoju

Uroczyste obchody tego jubileuszu, zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, były okazją do wspomnień, podziękowań i wyróżnień. Fot. PSONI Koło w Policach

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach ma już 25 lat. Przez ten czas zmieniał życie wielu osób – uczestników WTZ i ich rodzin. To miejsce wsparcia, rozwoju i budowania relacji. Na początku ukierunkowane było głównie na aktywność artystyczną i wsparcie w samodzielności. Z biegiem lat głównym kierunkiem stała się aktywizacja zawodowa.

– Zaczynaliśmy od 4 pracowni tematycznych i 20 uczestników. Wielu z nich odeszło, kilkunastu podjęło pracę, głównie w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, inni wyjechali. Obecnie placówka proponuje zajęcia 50 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w 10 pracowniach tematycznych – mówiła kierownik WTZ Anna Gładysz.

Było dużo emocji. Szczególnie wybrzmiały słowa uczestnika WTZ Dawida Kiełkiewicza.

– Godność nie zależy od sprawności, osiągnięć czy możliwości – mówił. – Jest wartością niezbywalną, którą posiada każdy z nas – bez wyjątku. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie potrzebują, aby ktoś im tę godność nadawał. My ją mamy. Naszym wspólnym zadaniem jest ją dostrzegać, szanować i chronić w codziennych działaniach.

Podkreślono szczególną rolę rodziców – to właśnie rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną przed laty powołali tę organizację i do tej pory ją rozwijają. Szczególne podziękowania skierowane były do Blandyny i Zdzisława Gorących, dzięki którym Warsztat przetrwał tyle lat. Dziękowano też samorządom, mediom, zaprzyjaźnionym placówkom, instytucjom i osobom indywidualnym. Goście otrzymali prace wykonane przez uczestników WTZ.

Zostały również wręczone jedne z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez PSONI Pro Dignitate Hominum „O Godność Człowieka” pracującym na rzecz OzN od 25 lat: dyrektor Biura Obsługi Placówek Izabeli Bejma i kierownik WTZ Annie Gładysz.

Uroczystość swoimi występami wokalno-tanecznymi uświetnili uczestnicy WTZ i ŚDS PSONI Koło w Policach. Na zakończenie wystąpił finalista „The Voice Senior” – Ryszard Orecki z Grupą Trzymającą Instrumenty.

