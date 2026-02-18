Jubileusz pięknych par

Fot. Dariusz Gorajski

Szczecinianie świętujący pięćdziesiątą rocznicę ślubu zostali zaproszeni w środę 18 lutego na wyjątkową uroczystość do Urzędu Miasta. Podczas ceremonii w magistracie uhonorowano ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Pamiątkowe odznaczenia, nadane przez prezydenta RP, przekazał prezydent miasta Piotr Krzystek. Towarzyszył mu Bazyli Baran, pełnomocnik ds. współpracy senioralnej. „Kurier Szczeciński” dołącza się do życzeń dla Jubilatów! W kolejnych wydaniach naszej gazety będziemy publikować zdjęcia odznaczonych par.

(K)

