Joachim Brudziński przeprasza

Oto pełny wpis Brudzińskiego: "Rozmawiałem dzisiaj z dziennikarką jednej ze szczecińskich redakcji, powiedziała mi, że chociaż wiedziała, że słowa, iż nie będę tłumaczył się popaprańcom, kieruje do opozycji, to jednak jako Szczecinianka poczuła się tymi słowami mocno urażona. Dlatego przepraszam wszystkich mieszkańców Szczecina którzy te mocne i emocjonalne słowa odebrali jako wyraz buty, arogancji czy pychy. Moje emocje są o tyle szczere, że zarówno ja jak i moi koledzy parlamentarzyści od 2015 roku staramy się robić wszystko, aby wzmacniać nasz Szczecin".

Komentarze

klemens 2021-06-07 13:19:03 panie jojo , przeprosiny nie zostały przyjęte .Stan pana umysłu jaki jest , każdy widzi .

Panie Brudzinski 2021-06-07 10:54:58 Tak terazniejsze jak i przyszlosciowe myslenie... ma zawsze pewna przyszlosc !/! Inaczej wychodzi tylko 1-en wielki POPIS... ?

Yacho 2021-06-07 09:52:04 Nie przepraszaj, ty lubisz przemoc, sprawia ci to przyjemność. A jaki rozgłos przy okazji. Ale przeminiesz, jak zaraza, jak setki takich typów przed tobą.

Marek Bałagan 2021-06-07 08:32:29 ChAM chamem zostaje,=.

Alicja 2021-06-07 07:24:16 Wolę być popaprańcem i hołotą niż popierać PIS. No to gdzie ten prom?

Fh 2021-06-06 22:45:11 Dobrze że mamy polski rząd. Szwaby by nas sprzedały trzy razy.

reżym 2021-06-06 22:40:48 Ha ha , hejterzy piszą o niszczeniu Polski przez reżim pisowski. Każdy może pisać i wyznawać wiarę w partię jaką chce nawet w UFO ale pisanie o pisowcach że to reżim czy o upadku Polski to takie bzdury że śmiech ogarnia. Budżet, PKB i ocena wszystkich renomowanych agencji ratingowych jest na najwyższym poziomie. Ten nieudacznik Rostowski rozwalił budżet bo w ministerstwie finansów szarogęsił się Nowak Sławek. Co do reżimu to widać jest reżim papierowy bo można pisać i mówić największe bzdury.

JaZN.>Sącza 2021-06-06 22:26:32 brudziński powinien przeprosić mieszkanców za pensję 23 tys miesiecznie wieczorka , za zarobki 18 tys zł jego kolesi z platformy w enei i policach , a przyzwoici ludzie z regionu bez politycznych znajomości z brudzinskim i geblewiczem , zarabiają po 4 tysiace i nawet do głowy im nie przyjdzie , że można zarabiać ponad 20 tys. zł.

@Brudziński 2021-06-06 22:19:08 Wytrzymaj! Chodzą słuchy, że do końca roku ma na białym koniu wrócić do Polski agent NRD-owskiej służby bezpieczeństwa STASI przejęty potem przez RFN-owskie BND TW Oskar. Podobno ma na nowo budować pomyślność Polski w tym szczególnie przemysłu stoczniowego. Ma w tym już duże zasługi. Ucieszysz się, prawda?

Brudziński 2021-06-06 21:08:30 6 lat niszczenia Polski przez reżim PiS

Pełnomocnik 2021-06-06 20:28:19 Uporzające kursy psich fryzjerów dla wysokiej klasy specjalistów. Kadlubowców , spawaczy czy monterów i konstruktorów.Skandal za to trzeba przepraszać i klękać

Głosowałeś 2021-06-06 20:26:08 Głosowałeś na PO, a teraz Ci wstyd Ola ? Zupełnie niepotrzebnie! Wstydzić powinni się ci, którzy Cię oszukali. Partia, która zapowiadała się jako konserwatywna w sferze obyczajowości oraz liberalna w kwestii gospodarki wprowadzać chce do polskiego prawa m.in. ideologię gender czy "uzgadnianie płci", a zamiast deklarowanej wolności gospodarczej otrzymaliśmy podwyżkę wszelkich podatków, danin i składek publicznych. Wyborco Ola, cudze oszustwo nie jest Twoją winą!

Najwyżsi 2021-06-06 20:23:51 Najwyżsi rangą urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu przeprowadzili najprawdopodobniej pozorowany przetarg. Ujawnione rozmowy mogły wskazywać, że Donald Tusk wiedział, że umowa nie zostanie wypełniona. Osoby, które otworzyły ten przetarg i brały udział w negocjacjach nie wierzyły, że transakcja dojdzie do skutku. Chodziło o to, żeby ktoś podpisał umowę na zakup przed ówczesnymi wyborami do parlamentu europejskiego, aby móc przedstawić to jako sukces.

Polski rząd do końca 2021-06-06 20:20:53 Polski rząd do końca maja 2009 roku musiał wyprzedać majątek zakładów w Gdyni i Szczecinie, tak aby pozwolić na kontynuowanie ich działalności i ocalenie miejsc pracy. Bruksela zaakceptowała pomoc publiczną jedynie dla stoczni w Gdańsku. 16 marca 2009 roku resort skarbu, działając poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu ogłosił przetarg.

Gdy 2021-06-06 20:19:40 Gdy do władzy doszła Platforma Obywatelska doprowadzono do upadłości wszystkich stoczni i wyprzedaży ich majątku. Tereny postoczniowe wyprzedano deweloperom. Po wejściu Polski do UE, pomoc stoczniom środkami pochodzącymi z budżetu państwa stała się sprzeczna z unijnymi zasadami wolnej konkurencji. Takie kroki należało uzgadniać z Brukselą, nie robił tego jednak żaden rząd, a sprawą zajęła się Komisja Europejska. Polskie stocznie musiały zwrócić miliardy złotych uzyskanej pomocy.

W 2004 2021-06-06 20:17:17 W 2004 roku Platforma Obywatelska zorganizowała akcję „Powiedz 4 razy TAK dla Polski”, w ramach której zbierano podpisy pod projektem referendum w sprawie zmian w konstytucji. Dotyczyły one czterech kwestii: zmniejszenia liczby posłów o połowę, likwidacji Senatu, zniesienie immunitetu parlamentarnego i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. PO zebrała wtedy ponad 700 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zmian ustrojowych.

Janusz 2021-06-06 20:14:26 Janusz Palikot po opuszczeniu Platformy Obywatelskiej zaczął ujawniać mechanizm działania tej partii, który polegał na umieszczaniu swoich ludzi gdzie tylko się da. Oceniał, że 90% posłów PO znalazło się w parlamencie dla pieniędzy. Liderzy stworzyli osobny mechanizm zdobywania pieniędzy, który polegał na tym, że człowiek PO zostawał szefem miejskiej spółki, ale musiał wypłacić premię do kieszeni kilku ludzi z partii, którzy odsyłali jeszcze z tego procent na kampanię wyborczą i samych posłów.

Większość 2021-06-06 20:13:31 Większość afer i grzechów Platformy Obywatelskiej została przez media przemilczana, bądź zbagatelizowana. Podczas prezentacji komitetu honorowego kandydatury Bronisława Komorowskiego na prezydenta w 2010 roku Andrzej Wajda w swoim wystąpieniu mówił: „To jest wojna domowa, to jest walka o wszystko!(…) Możemy mieć przyjaciół w TVN, wspiera nas też druga prywatna telewizja.”

W OFE 2021-06-06 20:12:05 Ośmioletnie rządy Platformy Obywatelskiej obfitowały w afery i skandale związane z politykami tej partii, nie tylko na szczeblu centralnym, ale też lokalnym. Były to rządy wielkich afer takich jak hazardowa, afera Amber Gold, Infoafera, podsłuchowa czy afera Beaty Sawickiej, która wybuchła jeszcze przed objęciem władzy przez PO. Nieudolne rządy PO doprowadziły do zamknięcia polskich stoczni, czyli afery stoczniowej. Platforma Obywatelska zabrała też Polakom 150 mld oszczędności zgromadzonych

@cały 2021-06-06 19:47:50 Pilnuj marszałka Senatu bo tam ze strachu już nie wiedzą do której windy się schować. Materiał z prokuratury tak mocny że chcą go wymienić na Tuska a ty sułtanem się zajmujesz

Bj 2021-06-06 19:47:14 Dobrze powiedział.

Janusz 2021-06-06 19:46:56 OSZUKIWAŁEŚ , ŁGAŁEŚ i KŁAMAŁEŚ w ŻYWE OCZY!!! Wielokrotnie. A teraz "przepraszasz urażonych"???? SZCZYT CHAMSTWA !!!!!

cały PIS 2021-06-06 19:34:08 decyzje podejmuje Sfilcowany Sułtan oraz jego najbliżsi Eunuchowie. Będą tak długo trwać aż rozkradną wszystko. "Królewski szczep piastowy" sika z radości "że une kradnom, ale sie dzielom"!!!

Zielony 2021-06-06 18:37:18 Ja chcę zeby tę metalową stepkę otoczyć drzewkami w donicach ciągniętych na wózkach. To będzie przwkaz ekologiczny. Do tego kilka mobilnych stanowisk fryzjerskich dla psów. Nad wszystkim logo katarskiego inwestora. To byłoby przełomoqe podejście dla branży

@POszuści 2021-06-06 18:17:00 te twoje ograniczenia umysłowe , to po rodzicach czy wynik złego dotyku??? pisuardes obiecywał , że da radę wszystko odbudować a tu....l srruuuuu , pierd propagandowy:)))

PO uber alles 2021-06-06 18:16:27 geblewicz gdybyście mieli troche przyzwoitości to unikalibyście tematu stoczni.Geblewicz jako długoletni urzednik miejski , który zna statystyki dochodowe miasta powinien wiedzieć że upadek stoczni w skali miasta to tak jakby nawiedzily 2dwie pandemie covid na raz.

@Lempart i POdobne 2021-06-06 18:11:44 a za co ?? bo w tych debil...nych mediach mówią ,że to PO i Niemcy są winni destrukcji stoczni?? pewnie TVN to niemieckie media?? mając takich buraków to zrobimy tutaj Białoruś:))))

POszuści 2021-06-06 18:08:42 zarzut spowolnienia czy brak budowy promu stanowi 10 %niedopełnienia obietnicy, w stosunku do niedopełnienia obietnicy tuska w sprawie inwestora katarskiego po likwidacji całej stoczni szczecińskiej przez PO.Zdaje się, że pis chciał realizować budowę promu a tusk z premedycja kłamał w sprawie inwestora katarskiego .Geblewicz rozumiesz tę różnicę.

wy....! 2021-06-06 17:51:59 Ten łysy łajdak nie ma za grosz honoru. Co zresztą było od dawna wiadome.

@pełnomocnik 2021-06-06 17:45:51 A za co niby ?? To była propozycja nie przymus , a rynek pracy był diametralnie gorszy dla pracownika ....nie pamiętasz , czy udajesz ??opłacony przez takich , jak Matecki , czy Szefenaker ??

foodtruck 2021-06-06 17:39:22 Miasto to ma nawet pomysł na te foodtracki bo wszędzie je reklamuje można je ustawić na nabrzeżach stoczniowych i będzie fajny przemysłowy zlot foodtrucków

pełnomocnik 2021-06-06 17:22:31 Kto przeprosi stoczniowców za kursy fryzjerskie do strzyżenia psów po rozwaleniu stoczni??

Cala ta szlachta ze 2021-06-06 16:33:45 co zlorzeczy PIS i jego zwolennikom, to chyba u hrabiego Nitrasa kultury się uczyła.

11 procent 2021-06-06 16:32:42 Neokomuniści i lewacy z PO mają już tylko 11 procentowe poparcie. Już niedługo będą sondować jednocyfrowe poparcie. To piękna katastrofa. Tak kończą niemieccy dywersanci w Polsce. Teraz będą małą , marginalną partią. Nawet niemiecki wysłannik do Polski na ratunek PO - Tusk- nie da rady. Sprytniejsi uciekają na tratwę ratunkową do byłego prezentera telewizji TVN - Hołowni. To piękny film przygodowy.

Waldi 2021-06-06 15:14:26 PIS kiedy rządził nic nie zrobił aby ratować stocznie.Dawali kase choć wiedzieli że to przyczyni się do upadku,ponieważ tą pomoc stocznia musiała oddać.panie Brudziński więcej pan pomoże jak już nigdy nie okłamiecie stoczniowców ze to uratujecie.Dobrze PIS wiedział że nie można już uruchomić takiej masowej produkcji w Szczecinie.

moi 2021-06-06 14:28:22 pisiory , precz z łapami od zachodniego pomorza

@Leszek, idz 2021-06-06 12:28:46 Nie, skąd! Nie mamy takich samych żołądków. Komuchy mają większe i gardła też mają głębsze. No i kieszenie też mają przepastne. Im się więcej należy. Zdecydowanie!

Myśl 2021-06-06 12:27:59 Żadne bezsensowne ataki i przeprosiny pana Brudzińskiego nie przykryją tego, że państwo z PIS oszukiwali Szczecinian w sprawie promu na potrzeby propagandy i kampanii wyborczych. Nawet mało zorientowani ludzie wiedzieli, że to kłamstwa, ale państwo z PIS bezwstydnie je powtarzali.

stoczniowcy 2021-06-06 12:08:05 Przeprosił no to fajnie i to jego problem ale co dalej z przemysłem stoczniowym w Polsce i na Pomorzu Zachodnim? Co ma w ofercie programowej Urząd Marszałkowski i jego doradcy w sprawie odbudowy przemysłu stoczniowego. Krytyką się nie zajmujemy bo to każdemu wolno. Chodzi o konstruktywne plany dla stoczni. Czy lokalne PO ma pomysły na branżę off shore i stocznie? Pokażcie te plany to wtedy stoczniowcy je poprą jeśli będą dobre. Czekamy na plany nie hejty.Hejty zostawcie dla swoich wyznawców

Dlaczego przepraszać 2021-06-06 12:04:12 za adekwatne określenia??

Lempart i POdobne 2021-06-06 11:58:09 też przepraszają?

abc 2021-06-06 11:55:25 Brudzinski miałeś racje.Targowicy się nie przeprasza.

cały ten PIS 2021-06-06 11:34:44 Dyżurne chamidło Zjednoczonej Patologii przeprasza i przy okazji wciska nam kit, że propagandowy cyrk ze stępką był początkiem budowy w Szczecinie promów. Takie bajdy panie chamie to możesz pan opowiadać swojemu bolszewickiemu panu z Żoliborza lub staruszkom na podkarpaciu, ewentualnie w goebbelsowskim ścieku kloacznego szamba znanego jako Ku...zja TVP.

SromotnikBezwstydny 2021-06-06 10:48:11 Jojo, rozbójniku, twoje przeprosiny mam głęboko w d.pie ! Twój złodziejski pysk to"..wyraz buty, arogancji czy pychy. ." tak jak twego kaczego prezesa. Twoja PiSdzielcza firma "Zepsuj Polskę" tyle warta co i twoje słowa,kaczaku!!!

Stoczniowiec 2021-06-06 10:42:21 Co do stoczni w Świnoujściu to była pomyłka z łączeniem z Gryfią.Nierentowna ciągnęła w dół szczecińską.Zbadajcie kto doradzał przy łączeniu.Zbadajcie kto kręcił się przy 3ST jak powstawało. To czasy kołalicji POPSL nieudolnego menedzementu i zaorania stoczni. Kto był posłem sprawozdawcą wtedy?

Leszek, idz 2021-06-06 10:27:33 w politykę, zamiast jeździć na koparce. Jeśli jeszcze usłysze, ze mamy takie same żołądki ....

Lehoo 2021-06-06 09:50:52 Wymuszone przeprosiny tępego chama są mi na nic.

@ musti 2021-06-06 09:43:04 Rudy sukin***, który dla nagrody od Niemców zniszczył polskie stocznie to rozumie?

Po co przepraszać? 2021-06-06 09:38:17 Przecież "popaprańcy i hołota" dotyczy tylko popaprańców i hołoty.

Jacek 2021-06-06 09:10:19 Panie Brudziński! W buty sobie Panie wsadź te nieszczere przeprosiny!

cały ten PIS 2021-06-06 09:03:54 Zaraz, zaraz a kto zamknął stocznie remontową w Świnoujściu, w grudniu 2020,...nie PiS przypadkiem? A może sama się zlikwidowała? I na dodatek na tym terenie nie można będzie otworzyć tego typu działalności w przyszłości. Mistrzostwo świata.

Viola 2021-06-06 08:39:52 Wpuść chama do urzędu, to atrament wypije. Amen.

Obserwator 2021-06-06 08:19:20 To wszystko to jeden wielki kabaret partyjnych kolesi z PO , PIS i Lewicy. Podzielili między sobą strefy wpływów i kasę. Jest im bardzo dobrze żyć za państwową kasę. Zresztą pod względem obrażania innych i wulgarnośći "inteligenci" z PO są bezkonkurencyjni. Menele spod mostu mogliby się od nich nauczyć wielu nowych wulgarnych słów i bezgranicznego lewackiego chamstwa.

musti 2021-06-06 08:04:04 Mamy dostęp do morza,a nie mamy już przemysłu stoczniowego - szalenie PRZYKRO. Stocznie trzeba było restrukturyzować,a procesy technologiczne budowy statków unowocześniać i usprawniać,aby mogły konkurować ze stoczniami na dalekim wschodzie np.Korea Południowa. Przemysł stoczniowy jeszcze przez najbliższe 50 lat gałęzią rozwojową i perspektywiczną z wielu powodów: a) Poszukiwanie i wydobywanie surowców metali ziem rzadkich z dna morskiego. b) Przewóz towarów np.bananów - samolotami ??? c) itd

Leszek 2021-06-06 07:59:56 brudziński powinien przeprosić mieszkanców za pensję 23 tys miesiecznie wieczorka , za zarobki 18 tys zł jego kolesi z platformy w enei i policach , a przyzwoici ludzie z regionu bez politycznych znajomości z brudzinskim i geblewiczem , zarabiają po 4 tysiace i nawet do głowy im nie przyjdzie , że można zarabiać ponad 20 tys. zł.

To mieszkancy 2021-06-06 07:56:01 Szczecina powinni przeprosić, ze w każdych wyborach głosują na PO.

guciu 2021-06-06 05:25:26 Jo Jo Szczecin długo długo Nic ....pustka

guciu 2021-06-06 04:31:47 Tak przykręcali tabliczki że odkręcali.

Ola 2021-06-05 22:58:18 Niech lepiej PiS nie wzmacnia naszego miasta. Za co się weźmie to Sp........Y. Nawet nie mają pieniędzy na kolei metropolitarna a podpisali że do 2022 zrobią tory i stacje. I co. wzdłuż torów wycięli drzewa i krzaki. Po co???? Stępka i promy? Tereny stoczni pod sklepy. Fabryka wiatrakow doprowadzona do upadłości. Woda i scieki w górę . To wasz PiS prezydent podpisał te ustawę a udaje że to nie jego sprawka. To tylko część nieszczęść sprowadzonych przez PiS. INFLACJA 5% . DŁUG BLN.

Baca 2021-06-05 22:35:25 Geblewicz powiedział Tusk też powiedział

????????? 2021-06-05 22:25:29 Na Białorus tam ich wymarzony mir własna tv, brak internetu, opozycji, UE ,NATO itd. no ale przekupili ludzi za ich wlasne pieniadze to maja wywalone na to , jak tam promy i stocznia od 6 lat nic sie nie dzieje ! a lodolamacze zamawiane w trojmiasto a dla nich na odwrót, chore , dobry byl cytat marszałka sejmu o niezaleznej tv buhhaha

Spawacz 2021-06-05 22:07:38 No to niech przeprasza Geblewicza ale nadal jest sprawa kto i na czyje polecenie rozwalił stocznie i kto wyciągnął potem jeszcze z tego kasę

czytam 2021-06-05 21:54:54 Przepraszaj - dietę masz złą?

Miejski Łazęga 2021-06-05 21:39:27 Nie pierwszy i zapewne nie ostatni to raz kiedy Pan Brudziński tak postępuje.Wpierw wylewa wiadro pomyj a po kilku dniach pojawia się"sprostowanie w formie przeprosin" . Klasyka Falandysza "bezprawie w granicach prawa" No cóż-politykiem jednej czy drugiej opcji się bywa-człowiekiem się jest.Nie wnikam w to czy Pan ma kulturę wrodzoną czy nabytą.Każdy zainteresowany oceni to sam.