Jeździł bez przeglądu technicznego 10 lat

„Na przegląd trzeba mieć czas” – takie słowa usłyszeli funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego sławieńskiej komendy od 50-letniego mieszkańca powiatu słupskiego, zatrzymanego do kontroli drogowej na jednej z ulic miasta. Jak się okazało, kierowca Skody Fabii nie wykonał badania technicznego od ponad 10 lat. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie. REKLAMA

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na jednej z ulic Sławna zatrzymali do kontroli kierującego osobową skodą. Funkcjonariusze szybko zauważyli, że coś się nie zgadza w dokumentach pojazdu.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ostatni przegląd techniczny auto miało w 2015 roku. Funkcjonariusze na kierowcę, z powiatu słupskiego, nałożyli mandat karny. 50-latek odmówił jego przyjęcia, bo jak stwierdził... „na przegląd trzeba mieć czas” i nie czuje się winny popełnionego wykroczenia.

Mundurowi zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny, a sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Kierowcy grozi wysoka grzywna - informuje asp. szt. Kinga Warczak.

