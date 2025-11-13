Czwartek, 13 listopada 2025 r. 
Jeździł bez przeglądu technicznego 10 lat

Data publikacji: 13 listopada 2025 r. 11:05
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2025 r. 11:22
Jeździł bez przeglądu technicznego 10 lat
Fot. Policja  

„Na przegląd trzeba mieć czas” – takie słowa usłyszeli funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego sławieńskiej komendy od 50-letniego mieszkańca powiatu słupskiego, zatrzymanego do kontroli drogowej na jednej z ulic miasta. Jak się okazało, kierowca Skody Fabii nie wykonał badania technicznego od ponad 10 lat. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na jednej z ulic Sławna zatrzymali do kontroli kierującego osobową skodą. Funkcjonariusze szybko zauważyli, że coś się nie zgadza w dokumentach pojazdu.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ostatni przegląd techniczny auto miało w 2015 roku. Funkcjonariusze na kierowcę, z powiatu słupskiego, nałożyli mandat karny. 50-latek odmówił jego przyjęcia, bo jak stwierdził... „na przegląd trzeba mieć czas” i nie czuje się winny popełnionego wykroczenia.

Mundurowi zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny, a sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Kierowcy grozi wysoka grzywna - informuje asp. szt. Kinga Warczak.

(ip)

Komentarze

@Paweł
2025-11-13 11:16:22
Młotek jesteś niezły, bo badanie to sprawdzenia stanu hamulców, zawieszenia i świateł. Na oko tego nie zrobisz, więc nie pisz głupot
Paweł
2025-11-13 11:11:12
Jeździł 10 lat i nic się nie stało. Masa samochodów ma przeglądy, a wypadki z przyczyn usterek są ciągle. Może czas skończyć z tą bzdurą? Raz do roku klepns pieczątkę i co to ma dawać? Nieśmiertelność?! Samochód może się zepsuć zaraz po wyjeździe z badania i jeśli własciciel nic z tym nie zrobi, to co daje pieczateczka? Wyciaganie kasy i tyle.

