Środa, 17 grudnia 2025 r. 
Jest nowy chodnik przy szkole. Zmiana na Mierniczej w Dąbiu

Data publikacji: 16 grudnia 2025 r. 19:12
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2025 r. 19:12
Jest nowy chodnik przy szkole. Zmiana na Mierniczej w Dąbiu
Fot. Dariusz GORAJSKI  

W Dąbiu, przy ul. Mierniczej, zakończono modernizację fragmentu chodnika zlokalizowanego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Mariusza Zaruskiego.

Inwestycja obejmowała budowę nowego ciągu pieszego na odcinku o długości 115 metrów, rozciągającym się od ul. Dziennikarskiej do ul. Anieli Krzywoń. Dotychczasowa, zużyta nawierzchnia została zastąpiona nową konstrukcją wykonaną z kostki betonowej. Prace rozpoczęły się jesienią 2025 roku od technicznych cięć drzew w pasie drogowym, po których nastąpił demontaż starej nawierzchni, przygotowanie podłoża i ułożenie nowej kostki. Wykonawcą zadania była firma Elbud Szczecin Sp. z o.o., a łączny koszt inwestycji wyniósł 160 000 zł. Celem modernizacji była poprawa parametrów technicznych i funkcjonalnych drogi dla pieszych, prowadzącej do placówki edukacyjnej. 

(dg)

Komentarze

Pastor
2025-12-17 08:54:44
Sukcessss na miarę XXI wieku XD
