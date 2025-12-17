Jest nowy chodnik przy szkole. Zmiana na Mierniczej w Dąbiu

Fot. Dariusz GORAJSKI

W Dąbiu, przy ul. Mierniczej, zakończono modernizację fragmentu chodnika zlokalizowanego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Mariusza Zaruskiego.

Inwestycja obejmowała budowę nowego ciągu pieszego na odcinku o długości 115 metrów, rozciągającym się od ul. Dziennikarskiej do ul. Anieli Krzywoń. Dotychczasowa, zużyta nawierzchnia została zastąpiona nową konstrukcją wykonaną z kostki betonowej. Prace rozpoczęły się jesienią 2025 roku od technicznych cięć drzew w pasie drogowym, po których nastąpił demontaż starej nawierzchni, przygotowanie podłoża i ułożenie nowej kostki. Wykonawcą zadania była firma Elbud Szczecin Sp. z o.o., a łączny koszt inwestycji wyniósł 160 000 zł. Celem modernizacji była poprawa parametrów technicznych i funkcjonalnych drogi dla pieszych, prowadzącej do placówki edukacyjnej.

(dg)

