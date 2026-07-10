Jest dofinansowanie na budowę wiaduktu nad ul. Pomorską

Fot. Dariusz Gorajski

Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych na prawobrzeżu Szczecina ma szansę wejść w fazę realizacji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o przyznaniu dofinansowania na budowę bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. Pomorskiej w Dąbiu. Inwestycja ma usprawnić ruch, poprawić bezpieczeństwo i zakończyć wieloletni problem z korkami tworzącymi się przed przejazdem kolejowym.

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O przyznaniu środków minister poinformował, przedstawiając listę projektów, które otrzymają wsparcie w ramach programu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi.

– Inwestujemy w bezpieczeństwo i sprawny transport. Powstaną kolejne bezkolizyjne skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi, w tym w Szczecinie – przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Planowana inwestycja obejmie przebudowę około 550-metrowego odcinka ul. Pomorskiej, budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową oraz mostu nad rzeką Płonią. Dzięki temu zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy, który od lat powoduje utrudnienia i długie zatory, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu.

Dla mieszkańców Dąbia i całego prawobrzeża to wiadomość, na którą czekano od wielu lat. Nowa przeprawa ma usprawnić dojazd zarówno do centrum Szczecina, jak i w kierunku autostrady A6 oraz drogi ekspresowej S3.

– Drodzy mieszkańcy, mamy to! Miasto otrzyma dofinansowanie na budowę wiaduktu nad torami w ciągu ul. Pomorskiej. To zwiastuje koniec czekania godzinami w korkach. Wszyscy czekaliśmy na to wiele lat. Inwestycja obejmie przebudowę około 550 metrów ul. Pomorskiej, budowę nowoczesnego wiaduktu nad torami oraz nowego mostu nad rzeką Płonią. Wiem, jak bardzo ta inwestycja jest potrzebna i nie ukrywam – jestem przeogromnie szczęśliwa. Myślę, że będzie to największa inwestycja drogowa na prawobrzeżu ostatnich lat, a dla Dąbia prawdopodobnie największa w historii – przekazała w piątek w mediach społecznościowych Małgorzata Wleklak, miejska radna z prawobrzeża.

Przyznanie dofinansowania oznacza ważny krok w kierunku realizacji przedsięwzięcia. Przed miastem i inwestorem pozostają jeszcze kolejne etapy związane z przygotowaniem dokumentacji oraz wyborem wykonawcy robót. Mieszkańcy liczą jednak, że po latach zapowiedzi budowa długo oczekiwanego wiaduktu wreszcie stanie się faktem.©℗

(dg)

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