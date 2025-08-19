Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 20 szczecin
REKLAMA

Jest dofinansowanie, będzie remont. Budynek przy Szpitalnej do przemiany

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 07:04
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2025 r. 07:04
Jest dofinansowanie, będzie remont. Budynek przy Szpitalnej do przemiany
 

Przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie powstaną 23 nowe lokale mieszkalne, a cały budynek czeka remont elewacji i docieplenie dachu. Miasto pozyskało na ten cel środki i z pracami zamierza ruszyć w przyszłym roku.

Zakres prac obejmuje remont i przebudowę 2, 3 i 4 piętra, co pozwoli na likwidację wspólnych łazienek na korytarzu i wydzielenie ich w obrębie mieszkań, a także wydzielenie kuchni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz likwidację instalacji gazowej. Ponadto planowany jest remont i docieplenie dachu oraz elewacji budynku.

Remont będzie możliwy dzięki pozyskanemu przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych dofinansowaniu w ramach Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania to 2 956 688,48 zł.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

20 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję