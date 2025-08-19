Jest dofinansowanie, będzie remont. Budynek przy Szpitalnej do przemiany

Przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie powstaną 23 nowe lokale mieszkalne, a cały budynek czeka remont elewacji i docieplenie dachu. Miasto pozyskało na ten cel środki i z pracami zamierza ruszyć w przyszłym roku.

Zakres prac obejmuje remont i przebudowę 2, 3 i 4 piętra, co pozwoli na likwidację wspólnych łazienek na korytarzu i wydzielenie ich w obrębie mieszkań, a także wydzielenie kuchni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz likwidację instalacji gazowej. Ponadto planowany jest remont i docieplenie dachu oraz elewacji budynku.

Remont będzie możliwy dzięki pozyskanemu przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych dofinansowaniu w ramach Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania to 2 956 688,48 zł.

(k)