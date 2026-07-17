Jest decyzja wojewody. Plan ogólny Gminy Dobra zacznie obowiązywać za 14 dni

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Wojewoda zachodniopomorski opublikował uchwałę dotyczącą planu ogólnego Gminy Dobra. To oznacza, że plan przyjęty przez radnych na burzliwej sesji 9 czerwca wobec sprzeciwu części mieszkańców zacznie obowiązywać za dwa tygodnie.

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Nie w całości, bo tego samego dnia, czyli w piątek 17 lipca, wojewoda opublikował również rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym unieważnił część tej uchwały. Jak jednak ustaliliśmy, uchylona część nie należy do tych, które wywoływały sprzeciw mieszkańców.

W rozstrzygnięciu nadzorczym Rada Gminy Dobra podejmując przedmiotowy akt, dopuściła się naruszenia zasad sporządzania planu ogólnego, ponieważ w strefie planistycznej 325SJ nie wykonała ustawowego obowiązku ochrony złóż kopalin.

Przypomnijmy, że do wojewody wpłynęło co najmniej ponad 70 skarg mieszkańców i przedsiębiorców na tę uchwałę.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 20 lipca 2026 r.

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(sag)

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