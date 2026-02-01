Jedzenie dla każdego w mroźną niedzielę w Szczecinie [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Organizacja Food not Bombs (Jedzenie zamiast bomb) w każdą niedzielę prowadzi akcję wydawania żywności dla osób potrzebujących. Wolontariusze rozstawiają się ze swoją kuchnią przy al. Wyzwolenia, obok nieczynnego przejścia podziemnego.



Food not Bombs organizują to przedsięwzięcie od kilku lat, zawsze przez jesień, zimę i wczesną wiosnę. Jedzenie, które często sami wcześniej przygotowują, rozdają od godz. 16.00 w każdą niedzielę przy budynku Oxygen (skrzyżowanie al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego). Posiłek - często ciepły, ale nie tylko - otrzyma każdy, kto jest głodny.



- Jest zimowa niedziela, a to znaczy, że o tej porze nasza grupa anarchistyczna Food not Bombs wydaje posiłki osobom, które są głodne. Zasadniczo gotujemy i rozdajemy produkty bezmięsne, wegetariańskie. Staramy się gotować dania wegańskie, ale otrzymujemy także jedzenie od darczyńców, które - jak na przykład ciasta - jest wegetariańskie. Na pewno będziemy tutaj pojawiać się do końca marca, ale wszystko zależy od warunków, pogody, potrzeb naszych gości - tłumaczy Szymon, współorganizator akcji.



Z jedzenia wydawanego przez organizację często korzystają osoby w kryzysie bezdomności, ale nie tylko.



- Robimy to dla wszystkich - dla ludzi głodnych, ale także dla tych, którzy tu przychodzą, żeby z nami po prostu być. Biorą herbatę i ciasto i w ten sposób spędzają wolny czas. Najwięcej jest osób bezdomnych, ale również osoby, których nie stać na jedzenie lub nie mają czasu na ugotowanie posiłku. Tutaj mogą zjeść go za darmo. Zdarzają się rodziny z dziećmi, emeryci czy renciści. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, każdy może tutaj przyjść i coś zjeść - mówi Szymon.



Wielu ludzi spożywało posiłek na miejscu, inni - zabierali sobie zapas w słoikach. Starczyło dla wszystkich. Wolontariusze z ciepłem, serdecznością i otwartością rozdawali pieczywo, ciepłe napoje czy dania.



Społecznej kuchni Food not Bombs towarzyszyła akcja rozdawania ciepłych ubrań dla potrzebujących.



Organizacja Food Not Bombs powstała w Stanach Zjednoczonych i ma międzynarodowy zasięg. Jej ideą jest rozdawanie jedzenia osobom najbardziej potrzebującym, ubogim, funkcjonującym na marginesie. Organizacja w ten sposób walczy z niesprawiedliwością społeczną i wykluczeniem, angażując się jednocześnie w krytykę systemu politycznego, który woli przeznaczać pieniądze na zbrojenia zamiast na podstawowe potrzeby ludności. ©℗



Agata Jankowska

