Jechał na samej feldze i niszczył jezdnię

Pojazd jechał na samej feldze, uszkadzając nawierzchnię drogi i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Kierowca ciężarówki jechał z uszkodzonym kołem, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu i niszcząc nawierzchnię jezdni. Poniósł konsekwencje.



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Dyspozytor skierował policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w Szczecinie do zgłoszenia dotyczącego samochodu ciężarowego, którego kierowca poruszał się z uszkodzonym tylnym prawym kołem. Pojazd jechał na samej feldze, uszkadzając nawierzchnię drogi i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Policjanci szybko namierzyli wskazany pojazd na jednym z parkingów. Kierowca został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zachowanie. Podczas kontroli mundurowi ujawnili również pęknięcie szyby czołowej, które miało wpływ na stan techniczny pojazdu.

Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu oraz wydali zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterek.

Policja przypomina, że każdy kierowca ma obowiązek dbać o stan techniczny swojego pojazdu. Jazda niesprawnym samochodem przede wszystkim stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. (K)

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