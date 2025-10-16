Jechał na czołówkę z radiowozem. O włos od tragedii na drodze wojewódzkiej nr 142

Kierowca dostał duży mandat i 10 punktów karnych. Fot. KPP Stargard

Tylko dzięki błyskawicznej reakcji policjantów ze stargardzkiej drogówki nie doszło do czołowego zderzenia ciężarówki z policyjnym radiowozem.

REKLAMA

Funkcjonariusze podczas patrolu chociwelki zauważyli niebezpieczną sytuację spowodowaną przez kierowcę samochodu ciężarowego. Mężczyzna, podejmując próbę wyprzedzenia innego pojazdu, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost na nadjeżdżający radiowóz. Tylko szybka reakcja policjantów, którzy w ostatniej chwili zjechali na pobocze, zapobiegła poważnemu wypadkowi.

– Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną w pojeździe służbowym – przekazała asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym oraz niezachowanie należytej ostrożności kierowca ciężarówki został ukarany mandatem w wysokości 1020 zł, oraz otrzymał 10 punktów karnych.

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przypomina, że wyprzedzanie to jeden z najbardziej ryzykownych manewrów na drodze i wymaga zachowania szczególnej ostrożności. W tym przypadku niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i przewidywanie skutków swoich decyzji. Na drodze nie ma miejsca na brawurę i ryzyko. ©℗

(w)

REKLAMA