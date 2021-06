Jechał kompletnie pijany

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca, którego zatrzymali policjanci ze szczecińskiej grupy Speed. W dodatku wsiadł za kółko wbrew ciążącemu na nim sądowemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze szczecińskiej drogówki, pełniący służbę w ramach Grupy Speed, na ul. Gdańskiej zauważyli samochód osobowy, którego kierowca wzbudził ich podejrzenia co do stanu trzeźwości. Nie mylili się. Kiedy zatrzymali jego pojazd, okazało się, że 34-letni kierujący był kompletnie pijany. Badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. W systemach informatycznych widniała informacja, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz naruszenie sądowego zakazu, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(gan)