Jasna z nową nawierzchnią. Koniec prac

Zakończył się remont nawierzchni bitumicznej ul. Jasnej w Szczecinie. Ruch w tamtym miejscu odbywa się bez utrudnień.

Prace objęły całą ul. Jasną, od ul. Struga (wspomagająca) do ul. Przelotowej. W planach jest jeszcze wymalowanie oznakowania poziomego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oznakowanie poziome powinno być wykonane do końca roku. Roboty odbywały się w ramach bieżącego utrzymania i prowadził je Strabag.

Na ul. Jasnej trwa także remont chodnika, na niektórych odcinkach jest on wyłączony z użytkowania. Prace potrwają do końca miesiąca. Wydatki na ten cel pochodzą z Rady Osiedla Słoneczne. Wartość tego zadania to 1 mln zł.

